المؤثرون في عين التنظيم: الإمارات تفرض "تصريح المعلن الزائر" لضبط الإعلانات الرقمية

الإمارات: "تصريح المعلن الزائر" إلزامي للمؤثرين الدوليين لضبط الإعلانات الرقمية

أعلن مجلس الإمارات للإعلام أن صانعي المحتوى الدوليين الذين يسعون لتحقيق دخل من تأثيرهم على وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة، بات عليهم الآن الالتزام بمتطلبات تنظيمية جديدة بموجب قوانين الإعلام الجديدة في البلاد.

أصدر مجلس الإمارات للإعلام "تصاريح المعلن الزائر" الإلزامية لجميع صانعي المحتوى الزوار الذين يرغبون في نشر مواد ترويجية على المنصات الإلكترونية، بما في ذلك إنستغرام، فيسبوك، وواتساب، داخل الإمارات.

بموجب النظام الجديد، لا يمكن للمؤثرين الدوليين العمل بشكل مستقل. يجب عليهم التسجيل كـ "معلنين زوار" من خلال وكالات إعلانية أو وكالات إدارة مواهب مرخصة تحمل ترخيصاً رسمياً للعمل في الإمارات، وحصلت على موافقة من مجلس الإعلام.

تبلغ مدة صلاحية التصريح ثلاثة أشهر، مع خيار التجديد لمرة واحدة لتغطية إضافية مدتها ثلاثة أشهر.

تأتي هذه اللائحة جزءاً من مبادرة الإمارات الأوسع لإنشاء نظام متكامل ينظم، يمكّن، ويحفز النمو في قطاع الإعلام، وهو ما أُعلن عنه في مايو كجزء من عملية تطوير تستغرق عامين، مصممة لتتماشى مع الاتجاهات الحديثة للتسويق الرقمي.

ومن بين الأحكام الرئيسية، السماح للأفراد بامتلاك مؤسسات ووسائل إعلامية بشروط وضوابط محددة.

وتحظر اللوائح المحتوى المضلل، وتمنع الخلط بين المحتوى والإعلان، وتتطلب رسائل إعلانية واضحة، وتحظر المحتوى غير المصرح به في القطاعات ذات الصلة مثل الإعلانات الصحية.

سيتم الإعلان عن القائمة الرسمية لوكالات الإعلان والمواهب المعتمدة في مرحلة لاحقة، وإليك كل ما تحتاج لمعرفته:

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

الفئات المعفاة من تصريح المعلن والتزامات حاملي التصريح

س: من هم المعفون من الحصول على تصريح معلن؟

هناك مجموعتان معفاتان:

أي فرد يستخدم حسابه الشخصي للترويج لمنتج أو خدمة يملكها أو تابعة لشركة يملكها.

الأفراد دون سن 18 عاماً المشاركون في أنشطة تعليمية، رياضية، ثقافية، أو توعوية، بشرط أن يكون النشاط مناسباً لعمرهم وفقاً للقانون.

س: ما هي التزامات حامل تصريح المعلن؟

يجب على صاحب الحساب الالتزام بالقواعد التالية:

عدم انتهاك معايير المحتوى الإعلامي.

عرض رقم التصريح بوضوح على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

نشر الإعلانات فقط من خلال الحساب المحدد المسجل لدى المجلس والمرتبط بالتصريح.

عدم السماح لأي شخص أو كيان آخر بالإعلان من خلال حسابهم المسجل.

الحصول على موافقة من السلطات اللازمة قبل نشر إعلان إذا كان القانون يتطلب ذلك.

تصريح المعلن الزائر: التفاصيل والمدة

س: ما المطلوب من صانعي المحتوى الزوار الذين يرغبون في الإعلان؟

يجب عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح معلن زائر. للقيام بذلك، يجب أن يكونوا مسجلين كـ "معلن زائر" من خلال وكالة إعلانية أو وكالة لإدارة المواهب مرخصة للعمل في الإمارات ومعتمدة من المجلس.

س: ما هي مدة صلاحية تصريح المعلن الزائر؟

التصريح صالح لمدة ثلاثة أشهر ويمكن تجديده مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

يُمنح "تصريح المعلن" مجاناً لأول ثلاث سنوات وسيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر.