المؤبد لتاجر مخدرات ضبط متلبساً في "كمين" شرطة دبي

أكدت محكمة الجنايات في دبي، بعد مراجعة الأدلة، خطورة الجريمة. وأشارت المحكمة إلى نية المتهم في توزيع المخدرات، والكمية التي كانت بحوزته، واستخدامه للمخدرات، وخلصت إلى أن الحكم بالسجن مدى الحياة كان مبررًا. وأمرت بمصادرة المواد المضبوطة، وتم فرض الإبعاد بعد إتمام فترة السجن، وفقًا للإجراءات القانونية في الإمارات العربية المتحدة للأجانب المدانين بجرائم مخدرات خطيرة.