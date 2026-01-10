الليلة.. المشتري يرتدي أبهى حلله في سماء الإمارات

هواة الفلك في جميع أنحاء الإمارات على موعد مع حدث فلكي مميز مساء اليوم السبت حيث يصل المشتري إلى نقطة المقابلة، وهو حدث نادر ومرتقب للغاية يوفر إحدى أفضل الفرص في العام لمراقبة الكوكب العملاق.

سيصل المشتري إلى نقطة المقابلة في 10 يناير، مما يعني أنه سيكون في موقع مقابل للشمس مباشرة من الأرض. خلال هذا الاصطفاف، يشرق الكوكب من الشرق عند غروب الشمس، ويتألق بأقصى لمعانه، ويبدو أكبر وأقرب من أي وقت آخر في العام. ووفقًا لـ خديجة حريري من مجموعة دبي للفلك (DAG)، تعد هذه الظاهرة من بين أكثر الأحداث إثارة في التقويم الفلكي.

قالت: "سيظهر الكوكب أكثر إشراقًا وأكبر حجمًا وأقرب إلى الأرض من المعتاد،" مضيفة أن الملامح البارزة للمشتري، بما في ذلك أحزمة السحب وأكبر أقماره، تصبح أسهل في الملاحظة أثناء المقابلة.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

غالبًا ما يُشار إليه بأنه أكبر كوكب في المجموعة الشمسية، المشتري أوسع بأكثر من 11 مرة من الأرض ويُعرف بحقله المغناطيسي القوي، وبقعته الحمراء العظيمة الشهيرة، وعشرات الأقمار. بينما تحدث المقابلة مرة واحدة تقريبًا كل 13 شهرًا، يوفر كل حدث فرصة فريدة لكل من هواة الفلك والمراقبين ذوي الخبرة لتقدير حجم الكوكب ولمعانه.

كيفية المشاهدة وأين

أوضح محمد سجاد، المتحمس للطقس والفلك والمعروف شعبياً باسم "رجل الطقس في الإمارات"، أن الحدث هو نتيجة اصطفاف كوني دقيق. قال: "تحدث المقابلة عندما تصطف الشمس والأرض والمشتري بشكل مثالي، مع وجود الأرض في المنتصف." وأضاف: "بسبب هذه الهندسة، يعكس المشتري أقصى قدر من ضوء الشمس نحونا، مما يجعله أكثر إشراقًا من أي نجم في سماء الليل."

نصح سجاد المراقبين بالبدء في المشاهدة بعد غروب الشمس مباشرة والبحث باتجاه الأفق الشرقي. قال: "يجب أن تبحث عن ضوء ثابت بلون كريمي لا يرتعش." وأضاف: "يمكن رؤيته بالعين المجردة، لكن المناظير ستعزز الرؤية. ستكون الرؤية أفضل في المناطق الصحراوية البعيدة عن أضواء المدينة."

للباحثين عن تجربة أعمق، سيستضيف نادي دبي الفلكي (DAG) فعالية رصد عامة بتذاكر في مكتبة محمد بن راشد ابتداءً من الساعة 6:30 مساءً. قالت خديجة: "هدفنا هو جعل علم الفلك متاحًا للجميع". "سيتمكن المشاركون من رصد كوكب المشتري وأقماره عبر التلسكوبات، مع التعرف على العلم وراء هذا الحدث الرائع".