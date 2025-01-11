اللياقة البدنية تتصدر أولويات سكان الإمارات في 2025
مع حلول العام 2025، يتبنى سكان دولة الإمارات تقليد تحديد قرارات العام الجديد، والتركيز على التغييرات التي تعد بنوعية حياة أفضل.
إذن ما الذي يريد سكان الريف تحقيقه هذا العام؟
كشف استطلاع جديد أجرته شركة "يوجوف" أن اللياقة البدنية تتصدر قائمة رغبات السكان في العام الجديد. وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز ، أفادت مراكز الصحة واللياقة البدنية في الإمارات العربية المتحدة بزيادة في العضوية في بداية العام حيث يحاول السكان بدء العام الجديد بقرار قوي بالحفاظ على صحة جيدة.
وجاءت إدارة الشؤون المالية بشكل أفضل، وقضاء المزيد من الوقت مع العائلة والأصدقاء في المرتبتين الثانية والثالثة على قائمة أهم ثلاث أولويات للسكان في عام 2025.
ألقي نظرة على الرسم البياني التالي الذي يوضح أولويات قرارات العام الجديد للسكان:
كما أن تحسين الصحة العقلية، وتقليل الوقت الذي يقضيه الناس على وسائل التواصل الاجتماعي أو الهواتف الذكية بشكل عام، والسفر أكثر، والإنفاق بحكمة أكبر، من بين الأشياء التي يحلم الناس الذين يعيشون في البلاد بتحقيقها.
لقد كان تحسين الصحة - الجسدية والعقلية - وقضاء وقت أقل على الإنترنت من بين أهم رغبات سكان دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات القليلة الماضية.
وشمل الاستطلاع 1006 من المقيمين في مختلف أنحاء الإمارات. وفي المجمل، استطلعت يوجوف آراء 18 ألف مشارك في 17 سوقًا، وكشفت أن قرارات العام الجديد لا تزال تقليدًا شائعًا.
وكشفت النتائج أيضًا أن النساء أكثر ميلًا من الرجال لإعطاء الأولوية للصحة والسفر في عام 2025. وعلى وجه التحديد، تخطط 62 في المائة من النساء لتحسين لياقتهن البدنية، وتهدف 36 في المائة إلى السفر أكثر، مقارنة بـ 56 في المائة و30 في المائة من الرجال على التوالي.
وتتوافق رغبات المستهلكين العالميين في العام الجديد مع رغبات سكان دولة الإمارات العربية المتحدة. إذ ينوي 52% من المستهلكين في جميع أنحاء العالم تحسين صحتهم البدنية في عام 2025. ويبرز هذا الهدف بشكل خاص في إندونيسيا والهند، تليها إيطاليا وسنغافورة عن كثب.