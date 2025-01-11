اللياقة البدنية تتصدر أولويات سكان الإمارات في 2025

وكشفت النتائج أيضًا أن النساء أكثر ميلًا من الرجال لإعطاء الأولوية للصحة والسفر في عام 2025. وعلى وجه التحديد، تخطط 62 في المائة من النساء لتحسين لياقتهن البدنية، وتهدف 36 في المائة إلى السفر أكثر، مقارنة بـ 56 في المائة و30 في المائة من الرجال على التوالي.