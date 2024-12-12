اللورد كاميرون: سرعة الإنجاز في الإمارات هائلة

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق، "ديفيد كاميرون"، خلال مشاركته في فعاليات أسبوع أبوظبي المالي يوم الأربعاء، إن على الحكومات أن تتبنى مزيداً من الانفتاح في توفير البيانات لشركات التكنولوجيا المالية، مما يتيح لها فرصاً أكبر للابتكار.

وأكد اللورد كاميرون أن إعلان الدول عن رغبتها في جذب الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا ليس كافياً، ما لم يُرافق ذلك بتهيئة مناخ ملائم، ووضع إطار تنظيمي فعّال، وتعزيز التحول الرقمي.

خلال حديثه مع أحمد علوان، الرئيس التنفيذي لمنصة (هاب 71) Hub71، المنظومة التكنولوجية العالمية في أبوظبي، استعرض اللورد كاميرون تجربته في قيادة تطور قطاع التكنولوجيا المالية في لندن منذ توليه منصب رئيس الوزراء عام 2010.

"إذا كنت تسعى للنجاح في هذا القرن، فعليك دعم الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، وتصميم كل شيء بما يتناسب مع ذلك، ليس فقط من خلال الأنظمة التنظيمية، بل أيضاً عبر سياسات الحكومة نفسها. ينبغي أن تكون هذه المسألة محور تركيز السياسات، وهو ما قمنا به من خلال مبادرات مثل (تيك ستي ) Tech City و (تيك نيشن) Tech Nation."

مهدت حكومة رئيس الوزراء السابق الطريق لتحويل "مدينة التكنولوجيا" في لندن إلى مركز رائد للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. وفي عام 2014، توسعت المبادرة لتصبح "أمة التكنولوجيا"، بهدف دعم الابتكارات التكنولوجية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

"اعتمدت العديد من الشركات الناشئة في ذلك الوقت على توفير كميات هائلة من البيانات، مثل بيانات الجرائم وأداء وسائل النقل العام، حيث أثبتت هذه البيانات المفتوحة أنها ذات قيمة كبيرة للشركات والأعمال التجارية."

"لا يمكنك الاكتفاء بسياسة خارجية، بل يتعين عليك أن تكون لديك حكومة تعمل على خلق نظام بيئي لدفع النجاح وإظهار جديتك في هذا الأمر."