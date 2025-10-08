"الله منحني القوة": من كرسيه المتحرك ينسج حبات السلام.. "صابر" يحوّل التحدي إلى فن

يجلس صابر فتحي، المقيم الأردني في العين، على كرسيه المتحرك بابتسامة مشرقة تعلو وجهه، يقضي ساعات طويلة يومياً في صناعة السبحات الإسلامية (المسابح) بيديه رغم إعاقته.

يبلغ فتحي من العمر 50 عاماً، وُلد من دون ساقين وبإعاقة شديدة في اليدين، لكن ذلك لم يمنعه من خلق الجمال، حبّة بعد حبّة.

وقال فتحي بلطف وهو يدحرج حبات السبحة بين إصبعي يده اليمنى خلال مشاركته الأسبوع الماضي في مهرجان الذيد للتمور: "ولدت هكذا. أخذ الله مني قدميّ، لكنه منحني القوة في قلبي. والحمد لله على كل حال".

على مدى ثلاثة عقود، كانت دولة الإمارات وطن فتحي الثاني. ففي شقته بمدينة العين، حوّل زاوية صغيرة إلى ورشة عمل متواضعة.

يصنع ثلاث سبحات تقريباً في اليوم الواحد، وكل واحدة منها تُنفّذ بصبر ودقة، مستخدماً أحجاراً طبيعية مثل العقيق، الفيروز، الكهرمان، الكوارتز الوردي، والهيماتيت، يجلبها من مختلف أنحاء العالم. وقال: "أنا لا أقوم بتشكيل الأحجار بنفسي، لكن لدي آلات في المنزل لضبط حجمها وتمرير الخيوط بينها. وبعض الناس يطلبون تصاميم خاصة، وأنا أعمل على تنفيذها حسب الطلب".