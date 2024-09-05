الكويكب "آر دبليو وان 2024"يظهر في سماء الإمارات
تمكن مرصد الخاتم الفلكي في أبوظبي من رصد الكويكب "آر دبليو وان 2024" (2024 RW1) خلال مروره عبر سماء الإمارات قبل ساعة واحدة فقط من اصطدامه بالأرض. وفقاً لتقارير مرصد الفلك، قام المراقب محمد عودة بالتقاط صور للكويكب بين الساعة 15:40 و15:50 بتوقيت غرينتش.
وتُشير التقديرات إلى أن الكويكب، الذي يبلغ قطره متراً واحداً، قد سقط بالقرب من جزيرة لوزون في الفلبين في الساعة 16:39 بالتوقيت العالمي (8:39 مساءً بتوقيت الإمارات)، وفقاً لحسابات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات وكالة الفضاء الأوروبية.
قالت منظمة النيازك الدولية إن الكويكب "آر دبليو وان 2024" (المشار إليه سابقاً باسم CAQTDL2) لم يشكل أي تهديد حقيقي للأرض ولن يتسبب في أضرار.
وأضافت وكالة الفضاء الأوروبية أنه من المتوقع أن يحترق الكويكب عند دخوله الغلاف الجوي للأرض، مما سيؤدي إلى تكوّن كرة نارية. ومع ذلك، توقعت الوكالة أن تكون رؤية هذه الظاهرة محدودة بشدة بسبب إعصار "ياغي" والرياح الموسمية القوية في المنطقة.
تُظهر الخريطة مسار الكويكب أثناء اصطدامه بالأرض: