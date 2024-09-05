الكويكب "آر دبليو وان 2024"يظهر في سماء الإمارات

وأضافت وكالة الفضاء الأوروبية أنه من المتوقع أن يحترق الكويكب عند دخوله الغلاف الجوي للأرض، مما سيؤدي إلى تكوّن كرة نارية. ومع ذلك، توقعت الوكالة أن تكون رؤية هذه الظاهرة محدودة بشدة بسبب إعصار "ياغي" والرياح الموسمية القوية في المنطقة.