الكلب "تشيس" يفتتح عصر السفراء الأليفة في دبي

في غضون خمسة أيام فقط من وجوده معها، وجدت سامانثا نفسها تخطط للرعاية النهارية والسفر والإقامة، دون أن تدرك أنها قررت بالفعل أن تشيس أصبح جزءًا من المنزل إلى الأبد. سرعان ما أصبح تشيس وجهًا مألوفًا، مع المشي اليومي حول البحيرات، وحدائق الكلاب، والأطباء البيطريين، والمقاهي. “إنه كلب كوكر سبانييل، مما يعني أنه في الأساس كلب لا يفارق صاحبه،” قالت سامانثا. “إنه يحب الناس، ويحب الكلاب، ويحب الجميع.”