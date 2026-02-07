الكلب "تشيس" يفتتح عصر السفراء الأليفة في دبي

إذا كنت قد تجولت في أبراج بحيرات الجميرا مؤخرًا ورأيت كلب كوكر سبانييل ودودًا للغاية يحيي الجميع بابتسامة عريضة، فتهانينا! لقد التقيت للتو بتشيس، مسؤول الكلاب المعين حديثًا في أبراج بحيرات الجميرا (CDO). يرتدي قميصًا صغيرًا وقبعة أرجوانية، وقد كان يتجول ويأخذ وظيفته على محمل الجد.
توج فائزًا بعد مسابقة على مستوى المجتمع أطلقتها أبراج بحيرات الجميرا لاختيار مسؤول الكلاب (CDO) الذي تشمل مسؤولياته الرئيسية الترحيب بالكلاب الجديدة في الحي وعرض الأماكن الصديقة للحيوانات الأليفة في المجتمع.
“كان من المفترض أن يكون مجرد القليل من المرح،” قالت صاحبته، سامانثا دي سوزا، لصحيفة الخليج تايمز. “بصراحة لم أعتقد أبدًا أنه سيفوز.” وأضافت أنه يستمتع حاليًا بمزايا دوره الجديد — أزياء مخصصة، ومكافآت، والكثير من الاهتمام. “إنه يحب ذلك،” قالت. “خاصة المكافآت.”
انتقلت الكندية المغتربة سامانثا إلى الإمارات العربية المتحدة قبل عام. كانت مع صديقة تساعد في إعادة توطين تشيس بعد أن اضطرت عائلته الأصلية لمغادرة البلاد عندما وافقت على رعايته مؤقتًا. “لم يكن لدي حتى وعاء للكلاب أو طعام جاف،” ضحكت. “خرجنا تلك الليلة حوالي الساعة 11 مساءً لشراء تلك الأشياء.”
في غضون خمسة أيام فقط من وجوده معها، وجدت سامانثا نفسها تخطط للرعاية النهارية والسفر والإقامة، دون أن تدرك أنها قررت بالفعل أن تشيس أصبح جزءًا من المنزل إلى الأبد. سرعان ما أصبح تشيس وجهًا مألوفًا، مع المشي اليومي حول البحيرات، وحدائق الكلاب، والأطباء البيطريين، والمقاهي. “إنه كلب كوكر سبانييل، مما يعني أنه في الأساس كلب لا يفارق صاحبه،” قالت سامانثا. “إنه يحب الناس، ويحب الكلاب، ويحب الجميع.”
خلال إحدى تلك النزهات، اقترحت إحدى المقيمات ترشيحه لمسابقة كبير مسؤولي الكلاب في أبراج بحيرات الجميرا (JLT’). تقول سامانثا: “لقد أصرت بالفعل،” وأخذت رقمي وقالت: ‘عليك ترشيح كلبك’، وعندما رأيت المسابقة، بدت ممتعة. لذا قمت أنا وبعض زملائي وأصدقائي من العمل بتجميع الفيديو له، والباقي كان تاريخًا.”
بصفته أول كبير مسؤولي الكلاب في أبراج بحيرات الجميرا (JLT’) على الإطلاق، أصبح تشيس الآن السفير الرسمي ذو الأرجل الأربع للمجتمع. أوضحت سامانثا: “دوره يتمثل حقًا في تمثيل مجتمع الحيوانات الأليفة.”
تشمل واجباته تعزيز السلوك الجيد في الأماكن المشتركة، وعرض المقاهي الصديقة للحيوانات الأليفة ومسارات المشي، والظهور في الفعاليات المجتمعية. كما سيساعد في إطلاق حديقة الكلاب الجديدة في أبراج بحيرات الجميرا (JLT’) في المجموعة B، وهو أمر تقول سامانثا إن السكان متحمسون له حقًا.
قالت: “إنه سيفعل ما يبرع فيه،” وأضافت: “أن يكون ودودًا واجتماعيًا وجزءًا من الحي.”
وأضافت أنها أحبت الإقامة في أبراج بحيرات الجميرا لميزاتها الصديقة للحيوانات الأليفة، وأعربت عن أملها في أن تقدم دبي المزيد من الخدمات لدعم أصحاب الحيوانات الأليفة. قالت: “ليس الأمر أن دبي ليست سوقًا صديقًا للحيوانات الأليفة، لكنها تتطور في هذا الصدد،” مستشهدة بمثال التنقل في المدينة مع تشيس.
قالت: “إذا اضطررت لنقله إلى أي مكان، يجب أن أستقل سيارة أجرة للحيوانات الأليفة، والتي يجب حجزها مسبقًا.”
“لذا آمل أن يأتي وقت قد توفر فيه سيارات الأجرة العادية خيارات صديقة للحيوانات الأليفة لتسهيل نقلهم أيضًا.”