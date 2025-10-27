الإمارات

الكشف عن هوية الفائز بجائزة الـ100 مليون درهم في يانصيب الإمارات

الهندي "أنيلكومار بولا" تحدى احتمالات 1 من 8,835,372 ليحقق الفوز الذي غيّر حياته عندما طابق الأرقام السبعة
انتهى الغموض أخيرًا، حيث كُشف النقاب عن هوية أحد المقيمين المحظوظين في الإمارات العربية المتحدة، الذي ربح 100 مليون درهم بين عشية وضحاها. وقد أعلنت يانصيب الإمارات العربية المتحدة رسميًا فوز المغترب الهندي "أنيلكومار بولا" بالجائزة الكبرى القياسية البالغة 100 مليون درهم، وهي أكبر جائزة تُمنح في الدولة على الإطلاق.

تحدى أنيلكومار احتمالاتٍ مذهلةً بلغت 1 من 8,835,372 ليُحقق الفوز الذي غيّر حياته. في السحب الذي أُجري يوم السبت 18 أكتوبر، تطابقت الأرقام السبعة في التركيبة الفائزة تمامًا. ولأن الجائزة الكبرى لم تُقسم، سيحصل أنيلكومار بولا على كامل قيمة الـ 100 مليون درهم.

