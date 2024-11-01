القيادة في سن الـ 17 : خطوة نحو الاستقلالية تثير قلق الآباء

وقالت لصحيفة الخليج تايمز: "لدي مشاعر متضاربة بشأن هذا القانون الجديد، بصراحة. من ناحية، أعلم أنه سيساعد ابنتي على أن تكون أكثر استقلالية ويمنحنا بعض المرونة في المهمات العائلية. ولكن في الوقت نفسه، أشعر بالتوتر بعض الشيء. القيادة في الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تكون مرهقة، ويبدو أن سن 17 عامًا صغير جدًا للتعامل مع هذا المستوى من المسؤولية. أود أن تحصل على دروس إضافية، وخاصة حول سلامة الطرق، قبل أن تبدأ في القيادة بمفردها".