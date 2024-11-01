القيادة في سن الـ 17 : خطوة نحو الاستقلالية تثير قلق الآباء
أثار قرار السماح للمراهقين من سن 17 عاماً بالحصول على رخصة قيادة في الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 29 مارس 2025 حماسة بين الطلاب الشباب الحريصين على اكتساب الاستقلالية. ومع ذلك، فقد أثار أيضاً مخاوف الآباء بشأن السلامة على الطرق والمسؤولية.
بالنسبة لكندة نمر، وهي طالبة في المدرسة الثانوية تبلغ من العمر 16 عامًا، أثار الإعلان مشاعر مختلطة. قالت لصحيفة خليج تايمز: "في الغالب، أشعر بسعادة غامرة لأنني سأتمكن من الحصول على رخصة قيادة في وقت مبكر"، مشيرة إلى أنها تستطيع التعامل مع بعض المهمات العائلية والوصول إلى المدرسة بسهولة أكبر.
ومع ذلك، فهي تعتقد أيضاً أن الاستقلال التام يأتي مع التقدم في السن. وأضافت: "لا أستطيع أن أنكر أن جزءاً مني يشعر بالتوتر. قد يكون هناك فارق في العمر لمدة عام واحد فقط، لكنني أعتقد أن هناك فجوة في النضج العقلي أيضاً، مما قد يؤثر على القيادة بأمان".
وتقول يارا أسامة (16 عاماً)، وهي طالبة أخرى في المدرسة الثانوية، إن حصولها على رخصة قيادة في سن السابعة عشرة "يعد خطوة نحو مزيد من الاستقلالية".
"أنا متحمسة للغاية. لطالما رغبت في القيادة منذ فترة. وهذا يعني أنني أستطيع الذهاب إلى أماكن مختلفة بمفردي ومساعدة عائلتي إذا احتاجوا إلى أي شيء"، قالت يارا، التي كان دافعها الأساسي للقيادة هو تجنب الاعتماد على والديها في النقل.
"في الغالب، أريد الحرية. القيادة تعني أنني أستطيع إدارة جدول أعمالي بنفسي دون الحاجة إلى الانتظار حتى يتم إنزالي أو اصطحابي"، اعترفت.
الآباء أكثر حذرا
في حين يتطلع الطلاب بشغف إلى الجلوس خلف عجلة القيادة، فإن الآباء يظهرون موقفا أكثر حذرا.
وتعترف رحاب أبو طه، والدة يارا، بالراحة التي قد توفرها هذه القاعدة الجديدة، لكنها أيضاً حذرة من المسؤوليات التي تفرضها على المراهقين.
وقالت لصحيفة الخليج تايمز: "لدي مشاعر متضاربة بشأن هذا القانون الجديد، بصراحة. من ناحية، أعلم أنه سيساعد ابنتي على أن تكون أكثر استقلالية ويمنحنا بعض المرونة في المهمات العائلية. ولكن في الوقت نفسه، أشعر بالتوتر بعض الشيء. القيادة في الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تكون مرهقة، ويبدو أن سن 17 عامًا صغير جدًا للتعامل مع هذا المستوى من المسؤولية. أود أن تحصل على دروس إضافية، وخاصة حول سلامة الطرق، قبل أن تبدأ في القيادة بمفردها".
ويعتقد أحد أولياء الأمور، نضال عبد الجابر، أن تجربة القيادة في سن مبكرة ستعلم الأطفال المسؤولية، لكنه يرى أنه ينبغي التعامل مع الأمر بشكل تدريجي. وقال: "أعتقد أنه أمر جيد بشكل عام. إن منح المراهقين فرصة القيادة في سن 17 عامًا يعلمهم المسؤولية في وقت مبكر"، مضيفًا أنه سيفرض بعض القواعد لضمان قيادة طفله بأمان. "أود وضع قواعد مثل عدم القيادة في وقت متأخر من الليل والقيادة إلى أماكن محددة فقط حتى أشعر بالراحة مع مهاراتهم. من المهم تحقيق التوازن بين الحرية والسلامة".
الاستعداد للمسؤولية
ويستعد بعض الطلاب بالفعل لتحمل هذه المسؤولية. ويرى "ساكشام أوبويجا"، وهو شاب يبلغ من العمر 17 عاماً، وهو من عشاق السيارات، أن القانون الجديد يمثل تغييراً مرحباً به. وقال: "إن القرار بالسماح لمن هم في سن 17 عاماً بالتقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة يشكل خطوة مثيرة وتقدمية"، معترفاً بأن التكيف مع الطرق المزدحمة في دبي سيكون أمراً ضرورياً. وأضاف: "أعلم أن التكيف مع طرق دبي سيكون أمراً بالغ الأهمية".
وأعرب المواطن الإماراتي محمد المنصوري، الذي بلغ من العمر 17 عاماً قبل شهرين، عن سعادته بالقرار الأخير بالسماح للأفراد الأصغر سناً بالتقدم للحصول على رخص القيادة، وقال: "أخطط للتقدم للحصول عليها".
وبعد أن تعلم القيادة في حديقة منزلهم الخلفية بمساعدة إخوته الأكبر سناً، كان يتطلع إلى هذه اللحظة منذ فترة طويلة. وقال: "كنت أرغب في القيادة منذ أن كان عمري 15 عاماً. وفي بعض الأحيان يكون من الصعب الاعتماد على الآخرين في الرحلات، وخاصة في المهمات البسيطة أو الرحلات القصيرة"، مسلطاً الضوء على الاستقلال الذي يأتي مع القيادة.
وعلى الرغم من بعض التردد، فإن الآباء مثل نضال عبد الجابر يعترفون بالمزايا المحتملة التي قد يجلبها القانون للأسر، حيث يمكن للمراهقين المساعدة في المهمات اليومية واستلام الأطفال من المدارس. وقال: "قد يكون هذا القانون مفيدًا جدًا لعائلتنا، وخاصة في أمور مثل استلام الإخوة الأصغر سنًا من المدرسة".