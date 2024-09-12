القيادة عن قرب غرامتها 400 درهم و4 نقاط سوداء

وفي حادثة أكثر خطورة، ألقي القبض على سائق في دبي وفرضت عليه غرامة قدرها 50 ألف درهم بسبب القيادة عن قرب والتجاوز الخطير في أغسطس من العام الماضي. حيث انحرف السائق وقاد سيارته بالقرب من السيارة الأخرى بشكل خطير أثناء تجاوزه لها من اليمين. وبمجرد أن تقدم أمامها، قام بالفرملة عدة مرات. وتم حجز السيارة وحصل السائق على 23 نقطة سوداء على رخصة قيادته. وطُلب منه دفع 50 ألف درهم قبل الإفراج عن سيارته المصادرة حيث تندرج الجريمة تحت بند "قيادة مركبة بتهور أو بطريقة تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات".