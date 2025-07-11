القيادة المشتتة تهدد الأرواح: لحظات غفلة لحوادث مروعة

من الطبيعي أن يشتت انتباه المرء نفسه، ولكن ليس أثناء القيادة. لحظة واحدة كافية لوقوع حادث، أو الأسوأ من ذلك، أن يفقد أحدهم حياته.

وحذرت الشرطة وخبراء السلامة المرورية في الإمارات العربية المتحدة مراراً وتكراراً من مخاطر القيادة المشتتة والعواقب المدمرة التي يمكن أن تسببها.

في إطار حملة "صيف بلا حوادث" التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، نشرت شرطة أبوظبي في عاصمة البلاد مقطع فيديو مدته 33 ثانية يظهر حادثين منفصلين بسبب القيادة دون انتباه.

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يكفي أن نقول إن اللقطات مرعبة للغاية.

في الحادثة الأولى، شوهدت سيارة دفع رباعي بيضاء تسير في المسار السريع. إلا أن السائق لم ينتبه لصف طويل من السيارات المتوقفة أمامه.