القيادة المشتتة تهدد الأرواح: لحظات غفلة لحوادث مروعة

من الطبيعي أن يشتت انتباه المرء نفسه، ولكن ليس أثناء القيادة. لحظة واحدة كافية لوقوع حادث، أو الأسوأ من ذلك، أن يفقد أحدهم حياته.
وحذرت الشرطة وخبراء السلامة المرورية في الإمارات العربية المتحدة مراراً وتكراراً من مخاطر القيادة المشتتة والعواقب المدمرة التي يمكن أن تسببها.
في إطار حملة "صيف بلا حوادث" التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، نشرت شرطة أبوظبي في عاصمة البلاد مقطع فيديو مدته 33 ثانية يظهر حادثين منفصلين بسبب القيادة دون انتباه.
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يكفي أن نقول إن اللقطات مرعبة للغاية.
في الحادثة الأولى، شوهدت سيارة دفع رباعي بيضاء تسير في المسار السريع. إلا أن السائق لم ينتبه لصف طويل من السيارات المتوقفة أمامه.
يحاول السائق التهرب في اللحظة الأخيرة، لكن الوقت يفوت، إذ يصطدم بسيارة الدفع الرباعي التي أمامه، قبل أن يتوقف فجأة.
الحادث الثاني أشد فظاعة. سيارة دفع رباعي سوداء مسرعة لم تلحظ المركبات المتوقفة في المسارين الأولين. انحرف السائق من المسار السريع إلى المسار الثاني محاولًا تجنب الاصطدام، لكنه اصطدم بسيارة في المسار الأول قبل أن يصطدم بسيارة دفع رباعي أخرى في المسار الثاني.
كان التأثير شديدًا لدرجة أن السيارة المصطدمة انقلبت، بينما اصطدمت سيارة الدفع الرباعي التي كان يقودها السائق المشتت في سياج الأمان على الجانب الأيمن من الطريق قبل أن تتوقف أخيرًا.
شاهد الفيديو أدناه:
حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر الانشغال بالهاتف المحمول لتصفح الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وإجراء المكالمات والتقاط الصور وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى حوادث مرورية خطيرة.
وقالت السلطات إن المخالفين سيواجهون غرامة قدرها 800 درهم وأربع نقاط سوداء في سجل القيادة الخاص بهم.
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