القوات المسلحة تستعرض جاهزيتها في حصن الاتحاد 10 غداً
تتواصل الاستعدادات النهائية للعرض العسكري «حصن الاتحاد 10» المقرر إقامته يوم غدٍ الجمعة 13 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصراً، على مسرح مطار العين الدولي الذي يتسع لـ 26 ألف متفرج.
ويقام هذا الحدث الوطني الرائد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتنظمه وزارة الدفاع، لتسليط الضوء على جاهزية مختلف التشكيلات والوحدات في القوات المسلحة الإماراتية.
تحت شعار "فخر ووفاء، عهد وولاء، أمن ونماء"، تشارك قوات رئيسية بما في ذلك القوات البرية، والقوات الجوية، والدفاع الجوي، وحرس الرئاسة، والطيران المشترك، والحرس الوطني، وشرطة أبوظبي، مع وزارة الدفاع في النسخة العاشرة من الحدث.
وكانت الدورات التسع الماضية من العرض العسكري "حصن الاتحاد" قد زارت إمارات مختلفة، حيث أقيمت الفعالية الافتتاحية على كورنيش أبوظبي في مارس/آذار 2017.
كما ستطلق وزارة الدفاع قرية ترفيهية للأطفال والعائلات في موقع الحدث، مفتوحة للجمهور من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً، وستتضمن القرية فعاليات وأنشطة ترفيهية متنوعة، بالإضافة إلى مساحة مخصصة حيث يمكن للزوار التعرف على دور القوات المسلحة في حماية الوطن.