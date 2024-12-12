القوات المسلحة تستعرض جاهزيتها في حصن الاتحاد 10 غداً

تحت شعار "فخر ووفاء، عهد وولاء، أمن ونماء"، تشارك قوات رئيسية بما في ذلك القوات البرية، والقوات الجوية، والدفاع الجوي، وحرس الرئاسة، والطيران المشترك، والحرس الوطني، وشرطة أبوظبي، مع وزارة الدفاع في النسخة العاشرة من الحدث.