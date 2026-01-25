القنصلية تحذر مواطني الإمارات في هيوستن من العاصفة

أصدرت القنصلية الإماراتية في هيوستن إشعاراً يحث المواطنين الإماراتيين في الولايات المتحدة على توخي الحذر مع مواجهة هيوستن لانخفاض حاد في درجات الحرارة.

أكدت البعثة على أهمية اتباع تعليمات السلامة التي نصحت بها السلطات، والاتصال بالرقم +971 800 24 أو +971 800 4444 في حالات الطوارئ، والتسجيل في خدمة Tawajudi.

حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الثلوج والصقيع والأمطار المتجمدة، بالإضافة إلى درجات الحرارة المنخفضة بشكل خطير، ستجتاح الثلثين الشرقيين من البلاد حتى يوم الأحد وفي الأسبوع المقبل.

كانت اضطرابات الرحلات الجوية كبيرة، حيث تم إلغاء أكثر من 4000 رحلة يوم السبت وأكثر من 9400 رحلة كانت مقررة أصلاً ليوم الأحد في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

واصفاً العاصفة بأنها “تاريخية”، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت على إعلانات الكوارث الطارئة الفيدرالية لولايات ساوث كارولينا، فرجينيا، تينيسي، جورجيا، نورث كارولينا، ماريلاند، أركنساس، كنتاكي، لويزيانا، ميسيسيبي، إنديانا، ووست فرجينيا.