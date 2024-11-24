القنصلية الهندية في دبي: شروط جديدة لإعادة جثامين المتوفين إلى الوطن

"لقد تم استكمال عملية التوثيق بسهولة في يوم واحد. ولكن الآن هناك حاجة إلى توقيعات من مختلف السلطات في الهند بما في ذلك مكاتب البانشيات. وهذا يتسبب في تراكم هائل للجثث في المشرحة هنا. وفي حين أتفق على أنه يجب أن تكون هناك بعض القيود، إلا أنه لا ينبغي أن يسبب هذا حزنًا للأسر التي لا تستطيع استعادة جثث أحبائها إلى الوطن".