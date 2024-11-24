القنصلية الهندية في دبي: شروط جديدة لإعادة جثامين المتوفين إلى الوطن
فرضت القنصلية الهندية في دبي قيوداً جديدة على إعادة رفات المغتربين المتوفين. وتنص إحدى القواعد الجديدة على أنه لا يجوز لأحد أقارب الدم أو الشخص الذي يحمل توكيلاً رسمياً إلغاء المستندات اللازمة وتوقيع الأوراق.
تطالب قاعدة أخرى الآن بجمع توقيعات من خمس سلطات مختلفة في الهند، بما في ذلك مكاتب البانشيات، للإفراج عن الأموال من القنصلية الهندية لإعادتها إلى الوطن.
وفي تصريح لصحيفة "خليج تايمز" ، قال الجناح الصحفي بالقنصلية إن هذه القرارات اتخذت بعد حوادث معينة.
وجاء في البيان: "لقد عثرت القنصلية على عدة حالات استغل فيها الوكلاء العائلات لإعادة رفات المغتربين المتوفين إلى أوطانهم. ونطلب من المغتربين أن يكونوا على دراية بالوكلاء المحتالين الذين يتقاضون مبالغ باهظة بدلاً من الأسعار المعتمدة من القنصلية".
وأضاف البيان أيضًا أن القنصلية ملتزمة تمامًا بتوفير إمكانية الوصول والتيسير للأسر الحزينة والأشخاص "المصرح لهم بشكل صحيح".
وأضافت أن "القنصلية لديها مجموعة من الجمعيات الأهلية" في كافة إمارات الدولة تقدم هذه الخدمات للأسر "دون أي رسوم خدمة"، ويمكن للأسر الاتصال بهذه الأرقام للحصول على التوجيه والتسهيل الفوري.
ردود فعل متباينة من العاملين الاجتماعيين
وقال بعض العاملين الاجتماعيين إن القواعد الجديدة تفرض عبئا غير عادل على الأسر. وقال أشرف ثاماراسيري، الذي يعمل في إعادة الجثامين منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، "في الوقت الحالي، لا يُسمح للعاملين الاجتماعيين بمساعدة أي أسرة في إلغاء الوثائق أو غيرها من القضايا المتعلقة بالوفاة".
"إن الوفاة دائمًا ما تكون تجربة مؤلمة، وغالبًا ما تكون الأسر أو الأصدقاء في حالة ذهنية مشحونة عاطفيًا. ويشكل العاملون الاجتماعيون دعمًا كبيرًا خلال الأيام الأكثر ظلمة في حياة العديد من الأشخاص. ومنعهم من المساعدة يفرض عبئًا غير عادل على الأسر."
ودعا أشرف، الذي كرمته الحكومة الهندية بجائزة "برافاسي بهاراتيا سامان" لخدماته في عام 2015، القنصلية إلى اتخاذ خطوات بديلة. وقال: "إذا كان هناك عاملون اجتماعيون احتياليون، فيجب إلغاء خدماتهم. ليس من العدل منع الجميع من المساعدة".
ومع ذلك، أشاد عامل اجتماعي آخر يعمل مع المركز الثقافي الإسلامي في كيرالا بهذه الخطوة. وقال: "لقد شهدنا حالات حيث أخذ بعض العاملين أموالاً من القنصلية بزعم أن الأسرة ليس لديها الوسائل لإعادة الجثة إلى الوطن". "ثم اقتربوا من الأسر وطلبوا المال لإرسال الجثة إلى الوطن. لا يمكن التسامح مع هذا. لا يمكن للناس أن يجعلوا من موت الآخرين تجارة".
وقال عامل اجتماعي آخر لم يشأ الكشف عن هويته إن القنصلية أحدثت الكثير من التغييرات. وأضاف: "في السابق، كان من الأسهل الحصول على مساعدة مالية لمن يحتاجون إليها لإعادة الجثامين إلى الوطن".
"لقد تم استكمال عملية التوثيق بسهولة في يوم واحد. ولكن الآن هناك حاجة إلى توقيعات من مختلف السلطات في الهند بما في ذلك مكاتب البانشيات. وهذا يتسبب في تراكم هائل للجثث في المشرحة هنا. وفي حين أتفق على أنه يجب أن تكون هناك بعض القيود، إلا أنه لا ينبغي أن يسبب هذا حزنًا للأسر التي لا تستطيع استعادة جثث أحبائها إلى الوطن".