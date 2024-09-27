القنصلية الهندية تحذر من مكالمات الهجرة الاحتيالية
حذرت القنصلية الهندية في دبي المغتربين من مكالمات احتيالية تدعي أنها من مركز المساعدة الهندي في الخارج بخصوص مسائل تتعلق بالهجرة.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على X تمت مشاركته بلغات هندية عدة يوم الجمعة، حثت البعثة المغتربين في دبي والإمارات الشمالية على توخي الحذر بشأن المكالمات الاحتيالية التي تظهر رقم هاتف 80046342 : (مركز المساعدة الهندي في الخارج) .
وقالت القنصلية إن المتصل سيحاول ابتزاز أموال الشخص بحجة حل بعض مسائل الهجرة غير الموجودة.
وقالت القنصلية في منشورها: "لا تتصل القنصلية بالمواطنين الهنود بشأن أي قضايا تتعلق بالهجرة. يرجى عدم التفاعل مع مثل هؤلاء المتصلين وعدم تحويل أي أموال".
وأضافت أن "القنصلية لا تطلب معلومات شخصية أو رمز (أو تي بي) أو أرقام (بي إن أي) أو تفاصيل الحساب البنكي ".
بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة تنفيذ برنامج عفو عن التأشيرات لمدة شهرين اعتباراً من الأول من سبتمبر.
حذرت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً المقيمين من عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني التي يقوم بها مجرمون إلكترونيون وحثتهم على البقاء في حالة تأهب.