القنصلية الهندية تحذر من مكالمات الهجرة الاحتيالية

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على X تمت مشاركته بلغات هندية عدة يوم الجمعة، حثت البعثة المغتربين في دبي والإمارات الشمالية على توخي الحذر بشأن المكالمات الاحتيالية التي تظهر رقم هاتف 80046342 : (مركز المساعدة الهندي في الخارج) .