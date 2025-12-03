القمر العملاق يضيء مضمار ميدان دبي ليلة الجمعة

سيحتفل مضمار ميدان يوم الجمعة مساءً ليس فقط بالأحداث على العشب بل في السماء فوقه، عندما يرتفع القمر البارد، وهو القمر الكامل الثاني عشر والأخير لعام 2025، فوق المضمار، مما يعطي خلفية سماوية نادرة لليلة مثيرة من سباق الخيل.
في حوالي الساعة 5:48 مساءً يوم 5 ديسمبر، سيرتفع القمر مباشرة فوق منصة ميدان الشهيرة، مقدماً منظراً درامياً للأفق نادراً ما يُرى في بيئة حضرية. هذا لم يحدث من قبل خلال حدث كبير من سباقات الخيل في الإمارات العربيّة المتحدة، حسب نادي دبي لسباق الخيل.
يحدث القمر العملاق عندما يصل القمر إلى أقرب نقطة له من الأرض وهو كامل، مما يجعله يبدو أكبر وألمع بشكل ملحوظ من المعتاد. للاحتفال بهذه المناسبة السماوية، تعاون نادي دبي لسباقات الخيل مع مجموعة دبي للفلك لتعزيز التجربة لعشاق السباقات.
سيتمتع الضيوف في حديقة البادوك بإمكانية الوصول إلى التلسكوبات والإرشادات من خبراء الفلك، مما يسمح لهم بمراقبة الظاهرة بينما يستمتعون أيضاً بأجواء ليلة السباق.
صرحت صوفي رايان، رئيسة التواصل المؤسسي والتسويق والعلامة التجارية في نادي دبي لسباق الخيل: "باعتباره القمر العملاق الأخير لعام 2025، فهذا يمثل الفصل النهائي للحظات القمرية الكبرى لهذا العام. نحن سعداء بالتعاون مع مجموعة دبي للفلك لخلق تجربة لا تُنسى لعشاق الفلك وسباقات الخيل على حد سواء."
تضم حديقة البادوك بعضاً من أشهر المفاهيم الطهوية في دبي، بما في ذلك Little Fox by Rowley’s، SALT، McGettigan’s، Yamanote Atelier، والمزيد. يبدأ سعر التذاكر في حديقة البادوك من 75 درهماً إماراتياً ومتاحة على dubairacingclub.com.
تفتح الأبواب في الساعة 4 مساءً يوم الجمعة، وستبدأ السباق الأول في الساعة 5:30 مساءً.