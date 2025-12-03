القمر العملاق يضيء مضمار ميدان دبي ليلة الجمعة

في حوالي الساعة 5:48 مساءً يوم 5 ديسمبر، سيرتفع القمر مباشرة فوق منصة ميدان الشهيرة، مقدماً منظراً درامياً للأفق نادراً ما يُرى في بيئة حضرية. هذا لم يحدث من قبل خلال حدث كبير من سباقات الخيل في الإمارات العربيّة المتحدة، حسب نادي دبي لسباق الخيل.