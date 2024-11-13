القمر العملاق وزخات شهب الأسديات: ظواهر فلكية تضيء سماء الإمارات

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني، يستطيع سكان الإمارات العربية المتحدة أن ينظروا إلى السماء ليرصدوا هذه الأضواء الساطعة بعد منتصف الليل، وفي الساعات الأولى قبل الفجر. ورغم أن هذه الزخات ستبلغ ذروتها في منتصف ليل 17 و18 نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أنها ستكون مرئية طوال بقية هذا الشهر تقريباً.

وبينما تستطيع العين البشرية رصد الأمطار في السماء دون الحاجة إلى معدات، فإن العثور على منطقة مظلمة مفتوحة بعيداً عن أضواء المدينة سيوفر أفضل ظروف للمشاهدة وفقاً لـ "دي جي أيه" DAG. كما تستضيف المجموعة حدثاً للمشاهدة لعشاق الفضاء والمقيمين المتحمسين في صحراء القدرة.

سيُزوَّد الحضور بالتلسكوبات وسيُرشدهم خبراء فلكيون من "دي جي أيه" DAG، الذين سيشاركون رؤاهم حول القمر العملاق والنيازك والأجرام السماوية الأخرى المرئية في السماء الليلية، وسيتضمن الحدث أيضاً جلسة مراقبة النجوم الموجهة، ومحاضرات تفاعلية، إلى جانب نصائح التصوير الفوتوغرافي لالتقاط هذه المشاهدات الفضائية المؤقتة بشكل دائم.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه على عكس بعض الأحداث الفلكية الأخرى مثل القمر العملاق، فإن التلسكوبات ليست مثالية لمشاهدة زخات شهب الأسديات؛ لأنها تتحرك بسرعة كبيرة بحيث لا تبقى في مجال الرؤية، وفقاً لما ذكره"دي جي أيه" DAG. بالإضافة إلى ذلك، في حين يضاف القمر العملاق إلى العجائب، فإن سطوعه الكامل قد يحجب بعض الشهب بسبب زيادة الضوء في السماء الليلية، مما يقلل من الرؤية الخافتة للشهب، وفقاً لمتخصص مراقبة الهلال في IAC.

في كل عام، حوالي شهر نوفمبر، تمر الأرض عبر الحطام الذي يتركه المذنب تمبل-توتل. ووفقاً لوكالة ناسا، فإن هذا المُذنّب - الذي اكتشفه إرنست تمبل وهوراس توتل بشكل مستقل في عامي 1865 و1866 على التوالي - يستغرق حوالي 33 عاماً للدوران حول الشمس.

عندما يدور المُذنَّب حول الشمس، يترك وراءه درباً من الغبار، وعندما يصطدم بالغلاف الجوي للأرض، فإنه يخلق خطوطاً نارية وملونة في السماء، وفقاً لوكالة ناسا.

وفقاً لـ "دي جي أيه" DAG، يمكن لشهب الأسديات في بعض الأحيان أن تنتج "كرات نارية - نيازك شديدة السطوع" وهي معروفة بشهبها السريعة المشرقة، التي غالباً ما تترك آثاراً مستمرة.

ملاحظة لمحبي التصوير الفلكي