القمر الصناعي "محمد بن زايد-سات" جاهز للإطلاق

وقال سالم المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، لصحيفة خليج تايمز على هامش مؤتمر أبحاث الفضاء في أبوظبي يوم الثلاثاء: "سنعلن عن موعد إطلاق القمر الصناعي محمد بن زايد بناءً على الجدول الزمني من سبيس إكس، ونحن في انتظار أن نسمع منهم. لذا، بمجرد حصولنا على الجدول النهائي، سنعلن عنه".