القمر الصناعي "محمد بن زايد-سات" جاهز للإطلاق
القمر الصناعي (محمد بن زايد-سات) MBZ-Sat الذي صنعته الإمارات العربية المتحدة جاهز للإطلاق، وتنتظر السلطات الفضائية الآن الضوء الأخضر من شركة (سبيس إكس) SpaceX.
ومن المنتظر أن يعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن الموعد المحدد لإنطلاق المهمة قريباً.
وقال سالم المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، لصحيفة خليج تايمز على هامش مؤتمر أبحاث الفضاء في أبوظبي يوم الثلاثاء: "سنعلن عن موعد إطلاق القمر الصناعي محمد بن زايد بناءً على الجدول الزمني من سبيس إكس، ونحن في انتظار أن نسمع منهم. لذا، بمجرد حصولنا على الجدول النهائي، سنعلن عنه".
وكان من المقرر إطلاق (محمد بن زايد-سات) MBZ-Sat - القمر الصناعي التصويري الأكثر تطوراً في المنطقة والثاني الذي تم تطويره على يد فريق إماراتي بالكامل - في أكتوبر 2024 على صاروخ سبيس إكس.
ومع ذلك، فمن المفهوم أن عمليات الإطلاق هذه تعتمد على الضوء الأخضر من مزود خدمة الإطلاق.
وتملك دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً 19 قمراً صناعياً مدارياً، وسيكون (محمد بن زايد-سات) MBZ-Sat القمر الصناعي الأكثر تقدماً في المنطقة فيما يتعلق بالتصوير عالي الدقة والوضوح.
وبمجرد دخوله الخدمة، سيتمكن القمر الصناعي (محمد بن زايد-سات) MBZ-Sat من مراقبة الظروف البيئية، وتقييم جودة المياه، ودعم تطوير الزراعة.
في يوليو 2024، استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، آخر التطورات فيما يتعلق بمشروع القمر الصناعي (محمد بن زايد-سات) MBZ-Sat، الذي سمي على اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
مبادرة رئيسية جديدة قيد التنفيذ
وسلط المري الضوء أيضاً على التركيز المتجدد للعلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة على قطاع الفضاء، والذي يأتي بعد الاجتماع التاريخي في واشنطن بين صاحب السمو الرئيس الشيخ محمد بن زايد والرئيس الأمريكي جو بايدن في 23 سبتمبر.
وقال المري إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تعزيز جيل جديد من مستكشفي وعلماء الفضاء من خلال تعاونها القوي مع وكالة ناسا وغيرها من الشركاء الأمريكيين، خاصة مع مبادرة "غرفة معادلة الضغط الإماراتية" كمبادرة رئيسية قيد التطوير حالياً.
وأضاف أن الفضاء من وجهة نظر دولة الإمارات يمثل أولوية وطنية أساسية ويلعب دوراً حيوياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقال المري: "أعتقد أن العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات علاقة قوية للغاية. عندما ننظر إلى البيان المشترك، كان هناك تركيز على الفضاء، وكان هذا التركيز أيضاً حول "رحلات الفضاء البشرية" و"البوابة" نفسها. نحن فخورون جداً بذلك".
"إن قطاع الفضاء، وبشكل خاص مركز محمد بن راشد للفضاء، يتحمل قدراً كبيراً من المسؤولية لتحقيق هذا (مشروع الإمارات العربية المتحدة للطائرات بدون طيار)، ونحن نتطلع إلى التعاون مع جميع البلدان في هذا العمل".
وأضاف أن العمل على مبادرة غرفة معادلة الضغط الإماراتية مستمر. وقال المري: "سنعلن في عن المرحلة التي نحن بها فيما يتعلق بغرفة معادلة الضغط".
وقال المري "اليوم، نتطلع إلى الذهاب إلى القمر معاً. نحن نتطلع إلى العلوم المشتركة، والمهام المشتركة، ورحلات الفضاء البشرية، والتدريب الإضافي، وكل هذه العناصر. واليوم، أياً كان ما نراه يحدث في مجال الفضاء، نود أن نتطرق إليه ومن ثم نواصل هذا التعاون مع الولايات المتحدة".