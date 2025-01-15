القمر الصناعي الإماراتي الأكثر تطوراً
القمر الصناعي الإماراتي الأكثر تطوراً
الإمارات

القمر الصناعي الإماراتي MBZ-Sat يرسل أول إشارة من مداره بنجاح

أكد مركز محمد بن راشد للفضاء أن كافة الأنظمة في القمر الصناعي تعمل بكفاءة وبدأ مهمته لنقل البيانات لدعم التنمية العالمية.
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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأربعاء، أن القمر الصناعي الإماراتي الأكثر تطوراً لتصوير الأرض «MBZ-Sat» أرسل أول إشارة له من مداره.

وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن استقبال الإشارة الأولى من القمر الصناعي MBZ-Sat، مؤكداً أن كافة الأنظمة تعمل بكفاءة بعد إطلاقه إلى مداره. وبدأ القمر الصناعي الأكثر تطوراً في المنطقة مهمته لنقل البيانات التي تدعم التنمية العالمية.

ونشر مكتب دبي الإعلامي على موقعه الرسمي: "أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن استقبال الإشارة الأولى من القمر الصناعي MBZ-Sat، وأكد أن كافة الأنظمة تعمل بكفاءة بعد إطلاقه إلى مداره. وبدأ القمر الصناعي الأكثر تطوراً في المنطقة مهمته لنقل البيانات التي تدعم التنمية العالمية".

وتم إطلاق القمر الصناعي MBZ-Sat بنجاح يوم الثلاثاء 14 يناير في تمام الساعة 11.09 مساءً بالتوقيت المحلي من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وهذا هو القمر الصناعي الثاني الذي بنته الإمارات العربية المتحدة ويطلق إلى مدار الأرض. وعلى متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس، انطلق القمر الصناعي الصغير القوي HCT-SAT 1.

شاهد الفيديو أدناه:

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الثلاثاء: "أطلقنا بنجاح القمر الصناعي MBZ-Sat، الأكثر تطوراً في المنطقة، ما يشكل إنجازاً جديداً في تطوير تكنولوجيا الفضاء في دولة الإمارات".

الصورة: مكتب دبي للإعلام
الصورة: مكتب دبي للإعلام

وأضاف سموه: "سيساهم القمر الصناعي بشكل كبير في جهودنا التنموية والاستدامة، حيث يوفر دقة صورة مضاعفة، وعشر مرات أكثر، وسرعات نقل بيانات أسرع بأربع مرات من الأنظمة الحالية".

وأضاف سموه: "يعكس القمر الصناعي، الذي تم تطويره بالكامل على أيدي مهندسين إماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتسخير الابتكار لخدمة الإنسانية في جميع أنحاء العالم".

طابع MBZ-Sat في مطارات دبي

احتفالاً بالإطلاق، تم الترحيب بالزوار القادمين إلى مطارات دبي بختم MBZ-Sat على جوازات سفرهم.

وفي يوم الثلاثاء، أضاء برج خليفة تحسباً لإطلاق القمر الصناعي التاريخي، وتحول أطول مبنى في العالم إلى جهاز عرض عملاق، يعرض القمر الصناعي التصويري الذي يدور حول الأرض.

Khaleej Times - Arabic Edition
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