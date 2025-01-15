القمر الصناعي الإماراتي MBZ-Sat يرسل أول إشارة من مداره بنجاح

وأضاف سموه: "سيساهم القمر الصناعي بشكل كبير في جهودنا التنموية والاستدامة، حيث يوفر دقة صورة مضاعفة، وعشر مرات أكثر، وسرعات نقل بيانات أسرع بأربع مرات من الأنظمة الحالية".

وأضاف سموه: "يعكس القمر الصناعي، الذي تم تطويره بالكامل على أيدي مهندسين إماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتسخير الابتكار لخدمة الإنسانية في جميع أنحاء العالم".

طابع MBZ-Sat في مطارات دبي

احتفالاً بالإطلاق، تم الترحيب بالزوار القادمين إلى مطارات دبي بختم MBZ-Sat على جوازات سفرهم.

وفي يوم الثلاثاء، أضاء برج خليفة تحسباً لإطلاق القمر الصناعي التاريخي، وتحول أطول مبنى في العالم إلى جهاز عرض عملاق، يعرض القمر الصناعي التصويري الذي يدور حول الأرض.