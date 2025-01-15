القمر الصناعي الإماراتي MBZ-Sat يرسل أول إشارة من مداره بنجاح
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأربعاء، أن القمر الصناعي الإماراتي الأكثر تطوراً لتصوير الأرض «MBZ-Sat» أرسل أول إشارة له من مداره.
وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن استقبال الإشارة الأولى من القمر الصناعي MBZ-Sat، مؤكداً أن كافة الأنظمة تعمل بكفاءة بعد إطلاقه إلى مداره. وبدأ القمر الصناعي الأكثر تطوراً في المنطقة مهمته لنقل البيانات التي تدعم التنمية العالمية.
ونشر مكتب دبي الإعلامي على موقعه الرسمي: "أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن استقبال الإشارة الأولى من القمر الصناعي MBZ-Sat، وأكد أن كافة الأنظمة تعمل بكفاءة بعد إطلاقه إلى مداره. وبدأ القمر الصناعي الأكثر تطوراً في المنطقة مهمته لنقل البيانات التي تدعم التنمية العالمية".
وتم إطلاق القمر الصناعي MBZ-Sat بنجاح يوم الثلاثاء 14 يناير في تمام الساعة 11.09 مساءً بالتوقيت المحلي من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.
وهذا هو القمر الصناعي الثاني الذي بنته الإمارات العربية المتحدة ويطلق إلى مدار الأرض. وعلى متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس، انطلق القمر الصناعي الصغير القوي HCT-SAT 1.
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وأضاف سموه: "سيساهم القمر الصناعي بشكل كبير في جهودنا التنموية والاستدامة، حيث يوفر دقة صورة مضاعفة، وعشر مرات أكثر، وسرعات نقل بيانات أسرع بأربع مرات من الأنظمة الحالية".
وأضاف سموه: "يعكس القمر الصناعي، الذي تم تطويره بالكامل على أيدي مهندسين إماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتسخير الابتكار لخدمة الإنسانية في جميع أنحاء العالم".
طابع MBZ-Sat في مطارات دبي
احتفالاً بالإطلاق، تم الترحيب بالزوار القادمين إلى مطارات دبي بختم MBZ-Sat على جوازات سفرهم.
وفي يوم الثلاثاء، أضاء برج خليفة تحسباً لإطلاق القمر الصناعي التاريخي، وتحول أطول مبنى في العالم إلى جهاز عرض عملاق، يعرض القمر الصناعي التصويري الذي يدور حول الأرض.