القمر الأزرق العملاق يزين سماء الإمارات الليلة

وقالت خديجة أحمد، مديرة العمليات لدى مجموعة دبي للفلك، لصحيفة خليج تايمز: "يمكنك عادةً رؤية القمر العملاق لمدة ليلتين إلى ثلاث ليالٍ تقريباً، حيث سيصل إلى ذروته في السطوع والحجم الليلة، عندما يكون القمر أقرب إلى الأرض. ومع ذلك، سيبدو القمر شبه مكتمل وسيظهر في مشهد رائع في الليلة التي تسبق الذروة والتي تليها".