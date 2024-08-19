القمر الأزرق العملاق يزين سماء الإمارات الليلة
سيسطع القمر العملاق الأزرق في الإمارات مساء اليوم، الاثنين 19 أغسطس، وسيضيء السماء لمدة تصل إلى ثلاث ليالٍ. ويحدث سطوع القمر العملاق عندما يتزامن اكتمال القمر (ما يُسمى بالبدر) مع وقوع القمر في أقرب نقطة له من الأرض في مداره الإهليلجي.
ورغم أنه لن يكون باللون الأزرق فعلاً، إلا أن المشهد الذي سيكون عليه القمر الليلة يُعرف بـ "القمر الأزرق"، وهو ثالث بدر يكتمل في موسم يتكون من أربعة أقمار.
وعندما يحدث هذا، يبدو القمر أكثر إشراقاً وأكبر حجماً من المعتاد.
وقالت خديجة أحمد، مديرة العمليات لدى مجموعة دبي للفلك، لصحيفة خليج تايمز: "يمكنك عادةً رؤية القمر العملاق لمدة ليلتين إلى ثلاث ليالٍ تقريباً، حيث سيصل إلى ذروته في السطوع والحجم الليلة، عندما يكون القمر أقرب إلى الأرض. ومع ذلك، سيبدو القمر شبه مكتمل وسيظهر في مشهد رائع في الليلة التي تسبق الذروة والتي تليها".
متى يسطع القمر؟
وقال محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي، إن القمر العملاق سيظهر بعد غروب الشمس مباشرة، وسيؤدي ذلك إلى ظهور قرص القمر بحجم أكبر قليلاً عند رؤيته من الأرض.
أفضل الأماكن لالتقاط صور له
ووفقاً لخديجة، فإن القمر العملاق سيكون مرئياً في جميع أنحاء البلاد. وأضافت: "أفضل الأماكن ستكون المساحات المفتوحة التي توفر رؤية واضحة للقمر أو الأماكن المرتفعة أو المناطق المطلة على المياه حيث يمكنك رؤية انعكاس القمر على الماء" كما ستستضيف مجموعة دبي للفلك فعالية مدفوعة في "سيتي ووك"، حيث سيساعد علماء الفلك الزوار على التقاط الصور باستخدام هواتفهم من خلال التلسكوبات.
وسيكون هذا ثالث حدث فلكي يضيء سماء الإمارات هذا الشهر. ففي 12 أغسطس، تساقطت مئات الشهب في سماء الليل مع وصول زخات شهب البرشاويات إلى ذروتها. كما شهد يوم 15 أغسطس اقتراناً وثيقاً بين كوكبي المريخ والمشتري.