القمة العالمية للحكومات: منصة لتشكيل مستقبل الحوكمة في عالم متغير

في تلك اللحظة، لم أكن مجرد حاضر، بل كنت شخصاً يريد أن يكون جزءاً من التغيير. وبصفتي موظفاً شاباً، بحثت عن كل السبل الممكنة للحضور في القمة، حريصاً على المشاركة في المحادثة حول مستقبل الحكومات. وبعد بضع سنوات، وجدت نفسي أقود منتدى خاصاً تحت إشراف القمة العالمية للحكومات، وانضممت في نهاية المطاف إلى فريق قيادة القمة، حيث عملت تحت قيادة محمد القرقاوي، إلى جانب عمر سلطان العلماء وعهود الرومي.