القمة العالمية للحكومات: منصة لتشكيل مستقبل الحوكمة في عالم متغير
في عام 2018، وجدت نفسي جالساً في جلسة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، وقد ألهمتني المحادثات التي دارت حولي. وفجأة، تحولت الغرفة ــ ما كان من المفترض أن يكون مناقشة عامة ــ إلى جلسة حصرية خاصة. وكان ذلك بمثابة إطلاق مبادرة دبي 10X، وهي مبادرة رؤيوية من شأنها أن تشكل في وقت لاحق مستقبل الحوكمة والابتكار في دبي.
في تلك اللحظة، لم أكن مجرد حاضر، بل كنت شخصاً يريد أن يكون جزءاً من التغيير. وبصفتي موظفاً شاباً، بحثت عن كل السبل الممكنة للحضور في القمة، حريصاً على المشاركة في المحادثة حول مستقبل الحكومات. وبعد بضع سنوات، وجدت نفسي أقود منتدى خاصاً تحت إشراف القمة العالمية للحكومات، وانضممت في نهاية المطاف إلى فريق قيادة القمة، حيث عملت تحت قيادة محمد القرقاوي، إلى جانب عمر سلطان العلماء وعهود الرومي.
وأتذكر بوضوح أن محمد القرقاوي قدم لي نصيحة لا تزال تتردد في ذهني حتى اليوم:
"لن تكون هذه الرحلة سهلة. فنحن في مهمة لخلق الأمل وبناء الجسور وتشكيل مستقبل أفضل للإنسانية. ستكون هناك تحديات، وفي بعض الأحيان، قد تشعر وكأن السقف ينهار فوق رأسك - ولكن مهما كان الأمر، حافظ على رباطة جأشك، وارتدِ ابتسامتك، ولا تفقد أبدًا الهدف الذي يدفعنا إلى الأمام."
لقد عززت هذه الرحلة ــ من مراقب حريص إلى مشارك نشط ــ حقيقة واحدة: إن الحكم ليس ثابتا؛ بل لابد من إعادة تصوره لتلبية متطلبات عالم سريع التغير.
إعادة تصور الحوكمة في عالم سريع التغير
إن إعادة تصور الحوكمة لا تعني مجرد رقمنة الخدمات الحكومية أو تنفيذ السياسات بشكل أسرع، بل إنها تتطلب تحولاً جذرياً في كيفية تفكير الحكومات وعملها وتفاعلها مع شعوبها.
إن عالم اليوم يختلف تمام الاختلاف عن العالم الذي بُنيت من أجله نماذج الحكم في البداية. فالتقنيات الناشئة، والتحولات الديموغرافية، والتحديات العالمية الجديدة تتطلب من الحكومات تبني عقلية التطور المستمر. ويتعين عليها أن تنتقل من رد الفعل إلى المبادرة، ومن البيروقراطية إلى الكفاءة، ومن التسلسل الهرمي إلى التعاون.
في القمة العالمية للحكومات، نرى هذا التحول يحدث. والحكومات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، وأطر السياسات التنبؤية تقود الطريق. والحكومات التي تظل مقيدة بأنظمة عفا عليها الزمن تخاطر بالتخلف عن الركب. ولا ينبغي للحكومات أن تحكم فحسب؛ بل يتعين عليها أيضا الابتكار وإلهام وتمكين الناس.
دور الحكومات في تعزيز التعاون
في عالم يتسم بشكل متزايد بالاستقطاب، وعدم المساواة الاقتصادية، والعلاقات العالمية المجزأة، لم يعد دور الحكومات يقتصر على التقدم الوطني - بل أصبح يشمل بناء الجسور خارج الحدود.
وفي هذا العام، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2025 عاماً للمجتمع، وهو تذكير قوي بأن الحكم الأكثر فعالية يبدأ بإحساس بالوحدة والانتماء والغرض المشترك. ويتعين على الحكومات أن تعمل ليس فقط لصالح مواطنيها بل كشركاء في جهد عالمي جماعي لدفع عجلة التقدم والاستقرار والازدهار للجميع.
لقد جسدت القمة العالمية للحكومات هذه الروح على الدوام. فهي منصة يجتمع فيها صناع السياسات والمبتكرون وقادة الفكر لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً في عصرنا ــ ليس كدول معزولة ولكن كمجتمع عالمي ملتزم بتشكيل مستقبل أفضل.
الاستثمار في الجيل القادم
إن أحد أكثر الضرورات إلحاحاً بالنسبة للحكومات اليوم هو إعطاء الأولوية لإشراك الشباب في صنع السياسات. وبما أن أكثر من نصف سكان العالم تحت سن الثلاثين، فإن القرارات التي يتم اتخاذها اليوم سوف تشكل مستقبلاً سيرثه الشباب. ومع ذلك، في كثير من الأحيان، لا يتم تمثيل أصوات الشباب بشكل كافٍ في مناقشات السياسات.
يتعين على الحكومات أن تتجاوز المشاركة الرمزية وتعمل بنشاط على تمكين الشباب باعتبارهم شركاء في صنع المستقبل. وهذا يعني:
- الاستثمار في أنظمة التعليم التي تعد الشباب لصناعات الغد
- إنشاء مجالس الشباب وبرامج القيادة التي تمنح الشباب مقعدًا على الطاولة
- تشجيع ريادة الأعمال والابتكار من خلال سياسات تعمل على تقليل الحواجز أمام المؤسسين الشباب
لقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة مثالاً يحتذى به. فمن خلال تعيين أصغر وزيرة في العالم، شما المزروعي، إلى إطلاق المبادرات التي تضع الشباب في قلب عملية صنع القرار، أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار أن المستقبل يجب أن يُبنى مع وضع العقول الشابة في المقدمة.
عندما يتم تمكين الشباب، فإن الأمم تفتح الباب للابتكار، والآفاق الجديدة، واتجاه القيادة الذي يعكس تطلعات الجيل القادم.
تشكيل مستقبل مليء بالأمل والمرونة والابتكار
وبينما نستعد لقمة الحكومات العالمية لهذا العام، أتذكر لماذا كانت هذه المنصة بمثابة حلم بالنسبة لي. إن القمة العالمية للحكومات ليست مجرد حدث؛ بل هي حركة عالمية تتحدى الحكومات وتدفعها إلى التفكير بشكل مختلف، والتصرف بجرأة، والقيادة برؤية واضحة.
إننا نقف الآن عند لحظة حاسمة في التاريخ. فالاختيارات التي تتخذها الحكومات اليوم سوف تحدد ما إذا كانت ستظل راكدة أم تقود العالم إلى عصر من الابتكار والشمول والازدهار.
أحمل معي النصيحة التي تلقيتها في بداية رحلتي:
"حتى عندما ينهار السقف، حافظ على ابتسامتك - لأن مهمة تشكيل مستقبل أفضل تستحق كل التحدي."
في WGS، تستمر هذه المهمة. المستقبل يُكتَب الآن. والسؤال هو: هل نجرؤ على صياغته معًا؟
محمد الشرهان هو المدير التنفيذي لقمة الحكومات العالمية