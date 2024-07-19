القلق يسيطر على أبناء الجالية البنغالية بسبب الاحتجاجات
انتاب القلق الشديد أبناء الجالية البنغلاديشية في الإمارات بسبب الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين والشرطة في وطنهم، بالإضافة إلى تعطيل خطوط الاتصال وقطع الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.
وأعرب المغتربون عن قلقهم لصحيفة خليج تايمز يوم الجمعة: "لا توجد وسيلة للتواصل مع عائلاتنا".
وبلغت حصيلة غير رسمية للقتلى في الاحتجاجات الطلابية المستمرة إلى 50 قتيلاً بعد ظهر الجمعة، وفقاً لإحصاء لـ "وكالة فرانس برس" لضحايا المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.
وتعطلت خطوط الاتصالات على نطاق واسع، وتوقف بث القنوات الإخبارية التلفزيونية، وتعطلت المكالمات الهاتفية الدولية وتلك التي تتم عبر الإنترنت، في حين لم يتم تحديث المواقع الإلكترونية للعديد من الصحف البنغلاديشية اليوم الجمعة، كما لم تكن نشطة أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان أكرم حسن، وهو حارس يبلغ من العمر 28 عاماً في الشارقة، يحاول باستمرار الاتصال بعائلته في بنغلاديش، وقال حسن الذي ينحدر من بلدة فيني: "كان الإنترنت بطيئاً للغاية خلال الأيام الأربعة الماضية وكنت بالكاد أتمكن من التواصل معهم. لكن من صباح يوم أمس تم قطع الإنترنت تماماً ولا أعرف كيف هو حال عائلتي".وأخبر صحيفة خليج تايمز: "الوضع سيء للغاية في بلدنا، وما يحزن أكثر هو أنني لا أستطيع حتى الاتصال بعائلتي مباشرة عبر الهاتف بسبب انقطاع الاتصال".
ولم تعلق الحكومة على انقطاع الاتصالات يوم الجمعة، لكنها قالت أنّ الشرطة في العاصمة "دكا" حظرت كل التجمعات العامة والتضاهرات إلى أجل غير مسمى.
فيما تعتبر هذه الحوادث "أسوأ الاضطرابات" التي شهدتها بنغلاديش منذ سنوات، حيث يطالب الطلاب الحكومة بإلغاء قواعد التوظيف التفضيلية لوظائف الخدمة المدنية المرغوبة. ومع ذلك يقول المحللون أن الأزمات الاقتصادية هي التي غذت هذا الغضب.
"لا يوجد طعام في المنزل"
وقال مغترب آخر يعيش في دبي، ألطاف حسين، أنه "متوتر للغاية بشأن الوضع"، وقال حسين، وهو مسؤول تنفيذي في مجال الطباعة والإعلان في ديرة: "لم يكن لدى عائلتي ما يكفي من إمدادات الطعام في الوطن ولا أعلم كيف يتدبرون أمورهم دون طعام."
ولم يتمكن حسين من الاتصال بزوجته لمدة خمسة أيام تقريباً، لكنه اتصل بها أخيراً صباح الخميس.
وأضاف حسين: "كانت تشرح لي الوضع في دكا، وفيما كنت أطلب منها أن تحصل على الضروريات من أحد متاجر أقاربنا القريبة من منزلنا، انقطع الإنترنت في الوقت نفسه. ومنذ ذلك الحين، وأنا قلق جداً على أطفالي وعائلتي. لا أعرف حتى كمية الأساسيات المتوفرة لديهم في المنزل".
ولم يتمكن أشرف الإسلام، عامل نظافة في جبل علي، من التحدث إلى عائلته لعدة أيام أيضاً.
وقال إسلام، وهو مغترب يبلغ من العمر 25 عاماً من تشيتاجونج في بنغلادش: "آخر ما سمعته منهم كان عن اشتباك محتدم أسفر عن مقتل شخصين في مدينتنا. أنا حقاً خائف على سلامة عائلتي ورفاهيتها".
وأردف قائلاً: "نحن في وضع صعب، وهذا الصمت وعدم القدرة على التواصل مع أحبائنا أمر مرعب".