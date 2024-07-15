القطط الضالة تمنح المقيمين شعوراً بالانتماء
توصلت عالمة أنثروبولوجيا مقيمة في الإمارات، ,التي تدرس تأثير القطط الضالة على المجتمع، إلى أنّ بعض السكان ينفقون أكثر من نصف رواتبهم على رعاية هذه الحيوانات. ,قامت الدكتورة "نيها فورا"، أستاذة في الجامعة الأمريكية في الشارقة (AUS)، باستكشاف ورصد شعور الانتماء بين الوافدين في الدولة، ووجدت أن القطط الضالة تلعب دوراً هاماً في ذلك.
وبالنسبة لها، فإنّ أحد أكبر الدروس التي تعلمتها من دراستها المستمرة هو مقدار الجهد الذي يبذله الناس في رعاية الحيوانات الضالة. وقالت: "ما يلفت انتباهي هو مدى انغماس الناس في هذا النوع من الرعاية ومدى التفاني الذي يتطلبه الأمر. لنفترض أنّ شخصاً ما يحصل على راتب قدره 5000 درهم، فهوينفق أكثر من نصفه على القطط".
وقالت في حديثها لصحيفة خليج تايمز: "عندما تجولت في شوارع بر دبي وديرة والكرامة لإجراء بحثي، وجدت العديد من حراس الأمن وعمال المطاعم الذين يطعمون القطط الضالة بانتظام. في الواقع، كان بعضهم يأخذ إجازات قصيرة أو يؤجل إجازته حتى يكون هناك من يعتني بقططهم في غيابهم. هناك شعور معين بالانتماء."
ومع ذلك، وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد إطعام الحيوانات الضالة جريمة يعاقب عليها القانون. وفي أبوظبي، يُنصح السكان بالتواصل مع مركز إدارة النفايات أبوظبي على الخط المجاني 800555 وإبلاغهم بمكان وعدد القطط أو الكلاب الضالة. أما في دبي، فتدير البلدية عيادات بيطرية يمكن نقل الكلاب الضالة إليها. وقد أكد المسؤولون سابقاً لصحيفة خليج تايمز أنّ أولئك الذين يقومون بإطعام الحيوانات الضالة يمكن تغريمهم بسبب ذلك.
وتستضيف الدكتورة فورا يوم الثلاثاء 16 يوليو عند الساعة 7 مساءً ورشة عمل بعنوان "لنتحدث عن القطط: دراسة في إنشاء الأماكن غير البشرية" في مؤسسة السركال للفنون. تم بيع جميع تذاكر هذا الحدث الذي يشجع المشاركين على مراقبة كيفية اندماج القطط في المجتمع. وقالت أنّ شعبية جلستها كانت بمثابة شهادة على مدى اهتمام الناس بالقطط.
عائلة القطط
وعلى الرغم من أنها في بداية بحثها، قالت الدكتورة فورا أنّ هناك أدلة كثيرة على أن القطط ساعدت السكان على الشعور بالانتماء لهذا البلد. وأضافت: "الكثير من الناس هنا وحيدون دون عائلاتهم ويجدون العزاء في العلاقات التي يقيمونها مع القطط الضالة. فإن إطعامهم ورعايتهم يمنحهم شعوراً بالانتماء إلى هذا البلد."
وشاركت قصة أحد سكان أبو ظبي الذي يقضي ساعة كل يوم في إطعام القطط. وقالت: "ليس لديه سيارة، لذا فهو يحمل طعام القطط في عربة يدوية ويتجول في الحي لمدة ساعة. خلال عطلة نهاية الأسبوع، يقضي ما بين ثلاث إلى أربع ساعات في التجول في الأرجاء، ويطعم القطط في الأحياء الأخرى أيضاً."
وقالت أنه بالنسبة للعديد من السكان، كان هناك شعور بالانتماء إلى الإمارات العربية المتحدة ولكن يصاحبه شعور بعدم الاستقرار. وقالت: "هناك نقص في الديمومة في البلاد، وبالنسبة للكثيرين فإنّ العلاقة التي يتبنونها مع القطط الضالة تعطيهم شعوراً مختلفاً بالانتماء. على سبيل المثال، بالنسبة للحارس الليلي الذي يعتني بمبنى طوال الليل؛ العلاقة مع القطط الضالة تجعل عملهم أسهل قليلاً."
بعد نشأتها في الولايات المتحدة، وصلت الدكتورة فورا إلى دبي لأول مرة في عام 2005 للعمل على أطروحة تخرجها. وقالت: "لقد أحببت المكان حينها، فقد كان نابضاً بالحياة واستمتعت كثيراً فيه. لذلك عندما أتيحت لي فرصة العمل في الجامعة الأمريكية في الشارقة، لم أتردد لحظة واحدة. أصبحت منطقة أبحاثي هي الفناء الخلفي لمنزلي، ولم أكن لأشعر بسعادة أكبر من تلك."
الجهد والصداقة
أثناء عملها الميداني، بدأت الدكتورة فورا في ملاحظة وجود القطط في كل مكان. باعتبارها محبة للقطط، ولديها خمسة قطط، لاحظت أنّ هناك العديد من الصداقات بين الأشخاص من مختلف الطبقات الاجتماعية التي تشكلت بسبب حب القطط.
وقالت: "من الأثرياء الذين يعيشون في فلل كبيرة إلى أولئك الذين لديهم استوديو إلى الحراس، جميعهم يترابطون بالحب المشترك بينهم. هناك العديد من المجموعات في الأحياء التي تهتم بالحيوانات الضالة في المنطقة. في إحدى الأحياء الكبيرة، حاول المطور حظر التعامل مع الحيوانات الضالة لكن المجموعة قاومت واستمرت في أنشطة مثل الإمساك بالقطط وإخصائها ثم إنقاذها (TNR) لضمان سلامتهم.
وقالت أن المتطوعين خصصوا أموالهم ووقتهم لهذه القضية. وأردفت: "هناك الكثير من الأشخاص الذين يتطوعون لأخذ القطط الضالة إلى الطبيب البيطري. فهم يقضون ساعات وساعات كل يوم في ملء أوعية التغذية وما إلى ذلك. يروق لهم هذا الأمر."