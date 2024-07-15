القطط الضالة تمنح المقيمين شعوراً بالانتماء

بعد نشأتها في الولايات المتحدة، وصلت الدكتورة فورا إلى دبي لأول مرة في عام 2005 للعمل على أطروحة تخرجها. وقالت: "لقد أحببت المكان حينها، فقد كان نابضاً بالحياة واستمتعت كثيراً فيه. لذلك عندما أتيحت لي فرصة العمل في الجامعة الأمريكية في الشارقة، لم أتردد لحظة واحدة. أصبحت منطقة أبحاثي هي الفناء الخلفي لمنزلي، ولم أكن لأشعر بسعادة أكبر من تلك."