القطاع الخاص بوابة المواطن للوظائف الحكومية في الإمارات

وأوضح أن بيئة القطاع الخاص الصارمة تُعد بمثابة دورة تدريبية مهمة، مشيراً: "العمل في القطاع الخاص يتسم بالصرامة فيما يتعلق بالأرباح، والأهداف، والانضباط في الحضور، وأداء المهام وغير ذلك. وهذا أشبه ببرنامج تدريبي يؤهل المواطن للانضمام لاحقاً إلى الحكومة. ومن المعروف أن الحكومة، بقيادة الشيخ محمد بن راشد، لن تقبل بأقل من ذلك المستوى".