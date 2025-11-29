القرية العالمية في دبي تمدد ساعات العمل احتفالاً باليوم الوطني

عشاق القرية العالمية، لقد تم ترتيب خططكم لليوم الوطني! احتفالاً بـ "عيد الاتحاد" الرابع والخمسين، ستقوم الوجهة الترفيهية الشهيرة في دبي بتمديد ساعات عملها يومي 30 نوفمبر و 1 ديسمبر لمساعدة الزوار على تحقيق أقصى استفادة من هذا الأسبوع المميز.
من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، ستظل القرية العالمية مفتوحة من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 1 صباحًا، بينما في يومي 2 و 3 ديسمبر، ستظل القرية مفتوحة من الساعة 4 مساءً حتى منتصف الليل.
تحتفل القرية العالمية باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، تحت شعار "متحدون"، حيث تشيد الوجهة الشهيرة بتراث الأمة من خلال أجندة من الفعاليات تستمر لأكثر من أسبوع.
من الحفلات الموسيقية الحية إلى عروض الطائرات بدون طيار، خططت القرية العالمية لمجموعة من الأنشطة للاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر تقديم عروض الطائرات بدون طيار في الساعة 9 مساءً يومي 1 و 2 ديسمبر. وفي 1 ديسمبر، سيؤدي الفنان الخليجي خالد محمد عرضاً على المسرح الرئيسي. كما يمكنكم متابعة عروض الألعاب النارية من 1 إلى 3 ديسمبر.