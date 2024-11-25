القرية العالمية ..عروض مبهرة وأجواء احتفالية في العيد الوطني

ومن أبرز فعاليات الاحتفالات الأوبريت المسرحي الضخم "هوى إماراتي" الذي سيُعرض من 1 إلى 3 ديسمبر على المسرح الرئيسي في المنتزه. وسيأخذ الأوبريت، الذي يشارك فيه أكثر من 40 فنانًا، الجمهور في رحلة عبر تسعة مشاهد مذهلة تصور حفل زفاف إماراتي على خلفية تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971. وسيعرض الأوبريت الأزياء والأغاني والرقصات التقليدية بمنظور إبداعي جديد، وسيُقام العرض مرتين يوميًا في الساعة 7.05 مساءً و9.40 مساءً.