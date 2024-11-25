القرية العالمية ..عروض مبهرة وأجواء احتفالية في العيد الوطني
تستعد القرية العالمية لاستضافة احتفالات لا تُنسى بالعيد الوطني الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة من 25 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2024. من العروض الثقافية المذهلة والألعاب النارية المبهرة وعروض الطائرات بدون طيار وتجارب تناول الطعام، ستتميز الوجهة الخارجية بمجموعة نابضة بالحياة من الأحداث والتجارب التي تجسد وحدة الأمة وفخرها.
ستتحول القرية العالمية إلى وجهة مميزة بديكورات وعروض إضاءة مبهرة، تضيء بواباتها ومعالمها بألوان علم الإمارات النابضة بالحياة. وستهيئ هذه الأجواء الفنية المسرح للاحتفال بأجواء لا مثيل لها، وتحيي روح الاتحاد.
من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، ستضيء الألعاب النارية المذهلة التي تعكس ألوان علم الإمارات العربية المتحدة السماء في الساعة 9 مساءً. وفي يوم 2 ديسمبر، سيستمتع الزوار بعرض خاص للطائرات بدون طيار، مما يوفر لهم تجربة غامرة.
ومن أبرز فعاليات الاحتفالات الأوبريت المسرحي الضخم "هوى إماراتي" الذي سيُعرض من 1 إلى 3 ديسمبر على المسرح الرئيسي في المنتزه. وسيأخذ الأوبريت، الذي يشارك فيه أكثر من 40 فنانًا، الجمهور في رحلة عبر تسعة مشاهد مذهلة تصور حفل زفاف إماراتي على خلفية تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971. وسيعرض الأوبريت الأزياء والأغاني والرقصات التقليدية بمنظور إبداعي جديد، وسيُقام العرض مرتين يوميًا في الساعة 7.05 مساءً و9.40 مساءً.
ويستطيع الضيوف أيضًا الاستمتاع بالعروض الحية التي تقدمها الفرق الإماراتية مثل ليوا وحربيّة، مما يضيف لمسة ثقافية إيقاعية للاحتفالات في جميع أنحاء الحديقة.
وستقدم القرية العالمية أيضًا فرص تسوق حصرية، بما في ذلك الهدايا التذكارية الفريدة للعيد الوطني في أجنحة مثل جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، وجناح 971، وجناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان. وستعرض قرية التراث، التي يديرها مركز حمدان بن محمد للتراث، الحرف اليدوية الإماراتية الأصيلة، مما يسمح للضيوف بالتواصل مع الإرث الثقافي للبلاد.
ويمكن لعشاق الطعام الاستمتاع أيضًا بالمأكولات الإماراتية التقليدية في أكشاك مختلفة، بما في ذلك المأكولات المفضلة لدى الجمهور مثل اللقيمات وخبز الرقاق.