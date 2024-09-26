القرية العالمية: ضرورة شراء الباقات من المنصة المعتمدة

وأعلنت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن شراء باقات كبار الشخصيات يجب أن يتم عبر موقع Virgin Megastore Tickets، وهو المنصة المعتمدة، موضحة أن الباقات التي تم شراؤها من خلال الأسواق الثانوية قد لا تكون صالحة للدخول إلى القرية العالمية.