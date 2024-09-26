القرية العالمية: ضرورة شراء الباقات من المنصة المعتمدة
أكدت القرية العالمية يوم الأربعاء، ، ضرورة شراء باقات كبار الشخصيات من المنصة المعتمدة فقط وليس من مصادر أخرى.
وأعلنت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن شراء باقات كبار الشخصيات يجب أن يتم عبر موقع Virgin Megastore Tickets، وهو المنصة المعتمدة، موضحة أن الباقات التي تم شراؤها من خلال الأسواق الثانوية قد لا تكون صالحة للدخول إلى القرية العالمية.
وكانت القرية العالمية قد أعلنت في 12 سبتمبر عن إطلاق باقات كبار الشخصيات الجديدة ذات الإصدار المحدود، حيث بدأ الحجز المسبق لهذه الباقات في 24 سبتمبر.
ومنذ 21 سبتمبر في الساعة 10 صباحاً حتى 24 سبتمبر الساعة 9 صباحاً، تمكن الزوار من حجز حزم باقات ميجا كبار الشخصيات الحصرية.
ويتاح حجز الباقات مسبقاً من 24 سبتمبر من الساعة 10 صباحاً حتى 28 سبتمبر من الساعة 9 صباحاً حتى نفاد الكمية. تنطلق المبيعات من 28 سبتمبر من الساعة 10 صباحاً.
ومن المقرر إعادة افتتاح الوجهة في 16 أكتوبر 2024، وسيستمر الموسم 29 حتى 11 مايو 2025.