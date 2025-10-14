القرية العالمية تنطلق بموسمها الثلاثين بعروض مميزة

يعود «شارع فييستا» هذا الموسم بحلة جديدة بعد ترقية مميزة توفر مساحة أكبر لاستكشاف أكشاكها النابضة بالحياة.

أما «سوق القطارات»، الذي تم إعادة تسميته إلى «منطقة الحلويات»، فيعود هذا الموسم بتجربة طعام راقية ومواقع تصوير لافتة.

كما سيعود «طريق آسيا» باسم جديد جريء هو «جادة آسيا»، ليقدم تجارب طعام وتسوق أكثر تشويقاً داخل الحديقة.

وسيحمل «شارع السعادة» المحبوب سقفاً جديداً مذهلاً يعزز أجواءه العامة ويضفي لمسة منعشة على التجربة بأسرها.