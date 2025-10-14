القرية العالمية تنطلق بموسمها الثلاثين بعروض مميزة

يترقب سكان دولة الإمارات بشغف افتتاح الموسم الثلاثين من «القرية العالمية»، الذي أكد المنظمون أنه سيكون الأفضل حتى الآن.
وسيفتتح هذا المعلم السياحي الشهير أبوابه في نسخته الثلاثين يوم الأربعاء 15 أكتوبر عند الساعة السادسة مساءً.
قال فرناندو إيروا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للترفيه: "لقد تطورت القرية العالمية من فكرة محلية إلى ظاهرة دولية حقيقية، مما عزز مكانتها كأكثر وجهة ترفيهية وطنية نجاحاً في دولة الإمارات. فقد استقبلنا في الموسم الماضي أكثر من 10.5 ملايين زائر، وهو ما يؤكد ريادة دبي كمركز عالمي للترفيه والسياحة. ومع احتفالنا بهذا الإنجاز المتمثل في الوصول إلى الموسم الثلاثين، نحن متحمسون لفتح أبوابنا مجدداً أمام الزوار بتشكيلة لا مثيل لها من المعالم الترفيهية والتسوق والمأكولات وتجارب الترفيه العالمية للزوار من جميع أنحاء العالم".
يمتد الموسم الثلاثون حتى 10 مايو 2026، ومن المتوقع أن يكون الأبرز على الإطلاق، حيث سيضم 30 جناحاً تمثل أكثر من 90 ثقافة من حول العالم، وأكثر من 3,500 متجر، إضافة إلى أكثر من 250 خياراً لتناول الطعام، وأكثر من 40,500 عرض، وأكثر من 200 لعبة ومعلم ترفيهي—جميعها تم اختيارها بعناية لتقديم تجارب مميزة للزوار.
وسيجد الزوار هذا الموسم أكثر من 250 خياراً لتناول الطعام في انتظارهم، من بينها «ساحة المطاعم» التي تضم 11 مطعماً مزدوج الطابق تقدم باقة متنوعة من المأكولات العالمية. وتقع الساحة بجوار منطقة الألعاب «كرنفال»، وتطل على «مسرح الصقر»، الذي يشكل مركزاً حيوياً للعروض الحية.
تجارب مطوّرة
يعود «شارع فييستا» هذا الموسم بحلة جديدة بعد ترقية مميزة توفر مساحة أكبر لاستكشاف أكشاكها النابضة بالحياة.
أما «سوق القطارات»، الذي تم إعادة تسميته إلى «منطقة الحلويات»، فيعود هذا الموسم بتجربة طعام راقية ومواقع تصوير لافتة.
كما سيعود «طريق آسيا» باسم جديد جريء هو «جادة آسيا»، ليقدم تجارب طعام وتسوق أكثر تشويقاً داخل الحديقة.
وسيحمل «شارع السعادة» المحبوب سقفاً جديداً مذهلاً يعزز أجواءه العامة ويضفي لمسة منعشة على التجربة بأسرها.
تضمن القرية العالمية المتعة للعائلات والأطفال ومحبي المغامرات على حد سواء، إذ تضم أكثر من 200 لعبة ومعلم ترفيهي تقع غالبيتها في منطقة «كرنفال».
ومن بين الألعاب الجديدة هذا الموسم: «يورك بايكس»، «تورونتو تورنيدو»، «ديزرت داشرز»، «كيب غلايدر»، «ريو روكِت»، و«ذا ليتل وندررز». كما سيشهد الموسم الثلاثون إطلاق وجهة جديدة بالكامل تحت اسم «مملكة التنانين»، وهي تجربة تفاعلية غامرة تضم 11 غرفة مختلفة، تقدم كل واحدة منها تحدياً وجواً فريداً يجمع بين الخيال والغموض والمغامرة.
كذلك يعود «الفندق المرعب»، المعروف سابقاً باسم «بيت الرعب»، هذا الموسم بمظهر جديد وتجربة محسّنة بالكامل.
وسيتم تحويل المنطقة الممتدة من أمام جناح مصر حتى جناح إيران إلى «حدائق العالم»، وهو معلم جديد يضم تصاميم زهرية مذهلة ومعالم شهيرة من مختلف أنحاء العالم. ومن المعالم المميزة هذا الموسم أيضاً نصب كعكة الموسم الثلاثين في «الساحة العربية» احتفالاً بالمناسبة، لتشكل موقعاً مثالياً لالتقاط الصور التذكارية.
وسيقدم الموسم تشكيلة رائعة تضم أكثر من 40,500 عرض بمشاركة 450 مؤدياً عالمياً من أكثر من 30 جنسية. كما سيتم إطلاق عرض حركي جديد بعنوان «العرض المذهل السريع» Fast Live Spectacular، الذي يتضمن معارك مذهلة بين فرق أداء، وانجرافاً على طريقة طوكيو، وقفزات بالدراجات النارية، وناراً وانفجارات وسيارات شهيرة.
سيستضيف المسرح الرئيسي عروضًا عالمية مثل ريتومبار، وريد هوت تشيلي بايبرز، ومايومانا، وبيرن ذا فلور، ودول فاونديشن، وسوان ليك، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من العروض المصممة خصيصًا من إنتاج فريق غلوبال فيليج إنترتينمنت، مثل ذا هانتد هاوس، وبوم بوليوود، وسلام، وسكاتي تشاباتي، وغيرها الكثير. وللضيوف الصغار، سيقدم مسرح الأطفال عروضًا حصرية من كير بيرز وبي جي ماسكس.
سيشهد هذا الموسم إطلاق عرض جديد تماماً للنار والضوء بجوار «بحيرة التنين»، إلى جانب عرض إضاءة جديد أمام المسرح الرئيسي، مزوّد بإضاءة زينة تضفي سحراً خاصاً على المكان. وكما جرت العادة، ستضيء عروض الألعاب النارية الشهيرة سماء القرية العالمية كل يوم جمعة وسبت عند الساعة التاسعة مساءً.
تلتزم القرية العالمية بتوفير تجربة استثنائية للزوار من خلال خدمات مطورة في جميع مناطق المواقف، وعلامات إرشادية بارزة داخل الحديقة، بالإضافة إلى شاشات إرشادية موزعة في أرجاء الوجهة لزيادة راحة الزوار.
تتوفر التذاكر للشراء الآن عبر القنوات الرسمية للقرية العالمية مثل التطبيق والموقع الإلكتروني Globalvillage.ae، وكذلك من بوابات التذاكر عند جميع المداخل، مع بقاء الأسعار دون تغيير. وتُعد تذكرة أيام الأسبوع صالحة من الأحد إلى الأربعاء (باستثناء العطلات الرسمية)، بينما تمنح التذكرة اليومية المرونة للزيارة في أي يوم، بما في ذلك العطلات. وتُخصص أيام الثلاثاء للعائلات والسيدات (باستثناء العطلات العامة).
ومع جدول حافل بالفعاليات يمتد حتى 10 مايو 2026، تواصل القرية العالمية التزامها بتقديم رحلة زائر فريدة لا تضاهى، تلهم الزوار للعودة مراراً وتكراراً.