القرية العالمية تلغي عروض الألعاب النارية في عيد الفطر

أعلنت القرية العالمية عن إلغاء عروض الألعاب النارية والطائرات بدون طيار (الدرونز) التي كانت مقررة لعيد الفطر هذا العام، وذلك وسط توترات إقليمية متزايدة بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
وقالت إنها تتبع التوجيهات الحكومية الصادرة على مستوى الدولة بوقف عروض الألعاب النارية والدرونز. ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن استمرار إغلاق القرية العالمية حتى إشعار آخر نظراً للتصعيد الإقليمي المستمر. وقد ظل المنتزه المفتوح الشهير، الذي يعرض ثقافات وتقاليد أكثر من 90 دولة، مغلقاً لأكثر من أسبوعين الآن، منذ بدء الهجمات الإيرانية في 28 فبراير.
مع بقاء أقل من أسبوع على حلول العيد، واصل سكان الإمارات أنشطتهم اليومية بحذر. ويمثل إلغاء ألعاب العيد النارية لمسة من الحزن في مناسبة تُعد تقليدياً احتفالاً بهيجاً بنهاية شهر رمضان. وكان قد استضافت القرية العالمية الشهر الماضي عرضاً خاصاً للدرونز كجزء من احتفالات "حق الليلة".
تبدأ عطلة عيد الفطر هذا العام للقطاعين العام والخاص يوم الخميس 19 مارس 2026، ومن المتوقع أن يصادف العيد يوم الخميس أو الجمعة، رهناً برؤية الهلال.
ويُنصح الزوار بمتابعة الموقع الرسمي للقرية العالمية وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها للحصول على آخر التحديثات، بما في ذلك أي إعلانات تتعلق بإعادة الافتتاح. وتظل المعالم السياحية الأخرى في مختلف الإمارات خاضعة للمراجعة المستمرة بناءً على التقييمات الأمنية.