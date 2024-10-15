القرية العالمية تكشف عن تفاصيل جديدة لموسمها الـ 29
مع اقتراب موعد فتح القرية العالمية أبوابها لِلزوار في دبي، كشفت هذه الوجهة السياحية البارزة عن مَزيد من التفاصيل المُثيرة للمُقيمين والسُيّاح على حدّ سواء.
ومن المُقرّر أن يبدأ الموسم 29 غداً ، وسيضمّ إضافات وتجارب جديدة في مُختلف المجالات، مثل الترفيه والطعام والتسوّق والمعالم السياحية.
وإليكم أهمّ التفاصيل التي تحتاجون إلى مَعرفتها حول وجهة الشتاء المُفضّلة لهذا العام، من أسعار التذاكر إلى المواعيد.
أسعار التذاكر
شهدت أسعار تذاكر القرية العالمية في دبي ارتفاعاً مُقارنة بالعام الماضي، حيثُ بلغت تكلفة التذكرة عبر الإنترنت في أيام الأسبوع خلال الموسم السابق 22.50 درهماً إماراتياً، بينما كانت تذاكر أي يوم تُباع بِـ 27 درهماً إماراتياً.
وأتاحت القرية العالمية حجز تذاكر هذا العام عبر الإنترنت من خلال مَوقعها الرسميّ وَ تطبيقها المحمول، بالإضافة إلى إمكانية شرائها من البوابات عند افتتاحها.
تبلغ تكلفة تذكرة أيام الأسبوع (الصالحة من الأحد إلى الخميس، باستثناء أيام العُطل الرسمية) 25 درهماً إماراتياً.
تبلغ تكلفة تذكرة أي يوم 30 درهماً إماراتياً.
الدخول مَجّاني لِلأطفال دون 3 سنوات، وكبار السنّ فوق 65 عاماً، وَ أصحاب الهمم.
وَ قد تمّ فتح باب الحجز المُسبق لِباقات التذاكر الجديدة ذات الإصدارات المحدودة لِكبار الشخصيات اعتباراً من 24 سبتمبر، وهي كما يلي:
باقة "ميجا جولد" (Mega Gold) بقيمة 4745 درهماً إماراتياً: تضم باقة "جلوبال فيلج جولد في آي بي" (Global Village Gold VIP) + تذكرة "التيمت بلاتينيوم بلس" (Ultimate Platinum Plus) السنوية لـ "دبي باركس آند ريزورتس" (Dubai Parks and Resorts).
باقة "ميجا سلفر" (Mega Silver) بقيمة 3,245 درهماً إماراتياً: تضم باقة "جلوبال فيلدج سلفر في آي بي" (Global Village Silver VIP) + تذكرة الدخول السنوية "التيمت بلاتينيوم" (Ultimate Platinum) لـ "دبي باركس آند ريزورتس".
وتأتي هذه الباقات مع بطاقة "بلاتينيوم بلس" السنوية لمنتزهات "دبي باركس آند ريزورتس" والتي تمنح حامليها دخولاً غير محدود إلى جميع المنتزهات وحديقة النباتات الخضراء وخصماً بنسبة 20% في فندق لابيتا وفندق ليجولاند وغيرها من المزايا.
كما عادت باقات "في آي بي" (VIP) الكلاسيكية مع باقة "في آي بي" الماسية المتاحة للشراء مقابل 7,350 درهماً إماراتياً، بينما كانت الباقة البلاتينية معروضة للبيع مقابل 3,100 درهم إماراتي. وتبلغ تكلفة الباقة الذهبية 2,350 درهماً إماراتياً والباقة الفضية 1,750 درهماً إماراتياً.
المواعيد
في يوم الافتتاح، 16 أكتوبر، ستكون القرية العالمية مفتوحة من الساعة 6 مساءً حتى منتصف الليل.
باستثناء اليوم الأول، تكون مواعيد العمل المعتادة للقرية العالمية من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 4 مساءً حتى منتصف الليل.
وستكون الوجهة مفتوحة حتى الساعة 1 صباحاً أيام الخميس والجمعة والسبت والعطلات الرسمية.
المعالم الجديدة
أعلنت القرية العالمية في دبي عن مجموعة من المَعالم والتجارب الجديدة في موسمها الـ 29، الذي سينطلق بِحفل افتتاح ضخم.
سيتم إضافة ميزات جديدة إلى سوق القطارات والسوق العائم وشارع فييستا، بالإضافة إلى إنشاء ممرات خضراء جديدة مع مقاعد إضافية للعائلات والأصدقاء.
كما سيتم إضافة ساحة مطاعم وثلاثة أجنحة ثقافية جديدة، مما يرفع إجمالي عدد الأجنحة إلى 30 جناحاً. كما سيكون هناك أكثر من 3500 منفذ تسوق متاح هذا الموسم.
بالنسبة لعشاق الطعام، ستحتوي ساحة المطاعم الجديدة الواقعة بجوار منطقة مهرجان الكرنفال الترفيهي على أكثر من 250 مطبخاً عالمياً متنوعاً. كما يمكن للزوار الاستمتاع بالمطاعم الفاخرة المطلة على بحيرة دراجون، بالإضافة إلى أكشاك الشوارع المكونة من طابقين في شارع فييستا، والوجبات الخفيفة التقليدية في سوق القطارات والسوق العائم المعاد تصميمهما.
ولمحبي الإثارة، سيتم الإعلان عن جولات وألعاب جديدة، مما سيرفع إجمالي عدد مناطق الجذب الترفيهية إلى أكثر من 200. وتشمل هذه الأنشطة تجارب المغامرة واستكشاف الفضاء والأنشطة المخيفة.
كما سيتم تقديم عرض ترفيهي جديد إلى جانب أكثر من 40 ألف عرض ترفيهي على المسرح الرئيسي ومسرح الأطفال وفي جميع شوارع القرية العالمية.