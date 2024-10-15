القرية العالمية تكشف عن تفاصيل جديدة لموسمها الـ 29

شهدت أسعار تذاكر القرية العالمية في دبي ارتفاعاً مُقارنة بالعام الماضي، حيثُ بلغت تكلفة التذكرة عبر الإنترنت في أيام الأسبوع خلال الموسم السابق 22.50 درهماً إماراتياً، بينما كانت تذاكر أي يوم تُباع بِـ 27 درهماً إماراتياً.