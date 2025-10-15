القرية العالمية تفتح أبوابها للموسم جديد

ساد الحماس الأجواء مع دخول الزوار إلى القرية العالمية مساء افتتاحها، إيذانًا ببدء موسم جديد من الترفيه والطعام والتسوق. تجمّعت العائلات والأصدقاء عند البوابات قبل وقت كافٍ من موعد الافتتاح، متلهفين ليكونوا من أوائل من يختبرون هذه المعالم.
كان من أوائل الواصلين عبد الله الشامسي، أحد سكان البرشاء جنوب. وصل برفقة زوجته وابنه، ووصلوا إلى الحديقة بحلول الساعة الرابعة عصرًا، ودخلوا من بوابة العالم.
قال الشامسي: "كان ابني حريصًا جدًا على المجيء في اليوم الأول. عاد من المدرسة وظل يصر على أن نذهب مبكرًا حتى يتمكن من رؤية كل شيء بمجرد افتتاحه". استلم الشامسي التذاكر بعد وقت قصير من افتتاح مكاتب بيع التذاكر في الساعة 5:30 مساءً وانتظر بالقرب من المدخل حتى فُتحت البوابات للجمهور.
وبينما كان الزوار يسيرون، استقبلتهم نسخ طبق الأصل لبعض أشهر المعالم في العالم: بيغ بن، برج بيزا المائل، الكولوسيوم في روما، برج إيفل، ودار أوبرا سيدني. توقفت العائلات لالتقاط الصور وتخطيط مساراتها للأمسية القادمة.
قال العديد من السكان إنهم كانوا ينتظرون إعادة افتتاح الحديقة لأشهر. قال راميش كومار، الذي يعيش في بر دبي، إنه وعائلته قد حددوا تاريخ الافتتاح في تقويمهم.
قال: "لقد كنا ننتظر هذا منذ ما يقرب من سبعة أشهر. نأتي كل عام في اليوم الأول. إنه مكان جميل حيث يمكننا قضاء الوقت وتناول الطعام ومشاهدة عروض من بلدان مختلفة".
وصلت زائرة أخرى، فاطمة .ح، من سكان الشارقة، مع أصدقائها بعد الساعة الخامسة مساءً بقليل. وقالت: "نزور المكان كل موسم، وهو أمر نتطلع إليه دائمًا".
هناك الكثير من الأنشطة. التسوق، والطعام، والموسيقى، ومن الرائع رؤية أشخاص من خلفيات متنوعة يجتمعون معًا.
وبحلول غروب الشمس، كانت القرية تعج بالزوار والعائلات والأطفال والسياح، وكلهم على استعداد للاستمتاع بأمسية من الثقافة والتسوق والترفيه مع بدء الموسم الجديد رسميًا.