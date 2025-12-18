القرية العالمية تغلق أبوابها بسبب الأمطار الغزيرة

قررت «القرية العالمية»، الوجهة العائلية الترفيهية، إغلاق أبوابها مؤقتاً اليوم الخميس، مع تعرض الدولة لهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية.
وفي بيان لها، قالت إنها اتخذت هذا القرار حرصاً على «راحة وسلامة جميع ضيوف القرية العالمية وموظفيها».
وقال المركز الوطني للأرصاد إن حالة عدم الاستقرار الجوي ستستمر يوم الجمعة أيضاً. وقد أصدرت الجهات المعنية في مختلف أنحاء الدولة تنبيهات متكررة، داعية السكان إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم.
ومع توقع استمرار حالة عدم الاستقرار، أوضحت «القرية العالمية» أنها ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، وذلك نظراً للتقلبات المستمرة في حالة الطقس.
وقد أدى وجود أنظمة ضغط منخفض في منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضي إلى هطول أمطار غزيرة. ومن المتوقع أن تشتد الحالة الجوية يوم الخميس، مع احتمال حدوث عواصف رعدية في المنطقة. ووفقاً لتوقعات «بي بي سي للطقس»، ستؤثر العاصفة على السعودية خلال النهار، ثم تتحرك شرقاً نحو الإمارات وقطر خلال الليل.
وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية في الإمارات تحذيرات للسكان بضرورة البقاء في المنازل، وتوخي الحذر، واتباع جميع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.