القرية العالمية تغلق أبوابها بسبب الأمطار الغزيرة

وقد أدى وجود أنظمة ضغط منخفض في منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضي إلى هطول أمطار غزيرة. ومن المتوقع أن تشتد الحالة الجوية يوم الخميس، مع احتمال حدوث عواصف رعدية في المنطقة. ووفقاً لتوقعات «بي بي سي للطقس»، ستؤثر العاصفة على السعودية خلال النهار، ثم تتحرك شرقاً نحو الإمارات وقطر خلال الليل.