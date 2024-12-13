القرية العالمية تطلق بطاقة العائلة الجديدة بتوفير كبير

أصبحت الآن بطاقة العائلة الجديدة متاحة في القرية العالمية بدبي، مما يسمح للعائلات بالتوفير في تذاكر الدخول ورصيد "واندر باس" Wonder Pass، مقابل 399 درهماً إماراتياً، تتضمن بطاقة "المتعة العائلية" الخاصة بمنتزه المهرجان ما يلي: