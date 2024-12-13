القرية العالمية تطلق بطاقة العائلة الجديدة بتوفير كبير
أصبحت الآن بطاقة العائلة الجديدة متاحة في القرية العالمية بدبي، مما يسمح للعائلات بالتوفير في تذاكر الدخول ورصيد "واندر باس" Wonder Pass، مقابل 399 درهماً إماراتياً، تتضمن بطاقة "المتعة العائلية" الخاصة بمنتزه المهرجان ما يلي:
4 تذاكر دخول "أي يوم" إلى القرية العالمية
بطاقة "واندر باس"Wonder Pass محملة مسبقاً بـ 400 نقطة (يمكن استخدامها للركوب والألعاب في الكرنفال)
دورة مجانية على إحدى الألعاب الشهيرة (قصر القفز العربي أو عجلة المهرجان)
يمكن شراء باقة التذاكر هذه من خلال مكاتب بيع التذاكر في القرية العالمية، الموجودة بجوار كل من بواباتها الثلاث.
تذكرة مغامرة النيون
يمكن للزوار الذين يرغبون في استكشاف "منطقة نيون جالاكسي إكس – منطقة التحدي" في المنتزه الاستفادة من بطاقة المغامرة الجديدة.
مقابل 79 درهماً إماراتياً، يتضمن هذا العرض:
تذكرة دخول عامة واحدة
دخول لمدة يوم واحد إلى "منطقة نيون جالاكسي إكس – منطقة التحدي" (مع كل الأضواء المبهرة والمغامرات المستقبلية)
جواز سفر القرية العالمية، جواز تذكاري يمكن ختمه في أي من أجنحة الدول الثلاثين
تتوفر تذكرة مغامرة النيون أيضاً في مكاتب بيع التذاكر عند البوابات.