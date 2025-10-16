القرية العالمية تضيء ليالي دبي احتفالاً بعيدها الـ 30

استمتع زوار القرية العالمية بعطلة نهاية أسبوع مميزة. منذ لحظة فتح أبوابها، توافد آلاف الزوار، من عائلات وسياح، إلى الحديقة للاستمتاع بأمسية الموسم الأولى الحافلة بالطعام والتسوق والإثارة.
من بين الاحتفالات، كان هناك موكبٌ رائع، انطلق فجأةً في تمام الساعة السادسة مساءً، مُضفيًا حيويةً على الحديقة. ملأ أكثر من عشرين عرضًا فنيًا مختلفًا الشارع الرئيسي، حيث رقص فنانون بأزياء زاهية على أنغام الموسيقى الحية.
وكان أبرز ما يميز الاحتفال هو العرض الخاص الذي قدمته فرقة شرطة دبي، والذي تضمن إيقاعات إماراتية تقليدية إلى جانب عروض لسياراتهم الخارقة والدراجات الرياضية والدراجات الهوائية.
بعد العرض، بدأ الزوار استكشاف الأجنحة لاكتشاف كل ما هو جديد لهذا الموسم. من آسيا إلى أوروبا، قدّم كل ركن من أركان الحديقة شيئًا مميزًا، كالحرف اليدوية والأزياء التقليدية والأدوات المنزلية، وحتى ديكورات المنازل.
قالت سارة أ، إحدى سكان قرية جميرا فيليج، والتي جاءت برفقة ابنها وعائلة أخيها: "في كل عام، نكتشف شيئًا جديدًا، وطوال الموسم، نحصل دائمًا على هدايا لنا ولمنازلنا ولأقاربنا في بلدتنا. هذه المرة، لاحظتُ أكشاك طعام جديدة وبعض الأجنحة المُحسّنة، من الجميل أن نرى كيف يستمر هذا التغيير".
كان التسوق على رأس قائمة اهتمامات معظم الزوار. قالت روكسانا خان، التي زارت المعرض برفقة عائلتها: "جئتُ لأتفقد المنتجات الجديدة من الجناحين التركي والهندي. اشترينا بعض الملابس والمشغولات اليدوية. الأسعار جيدة والجودة ممتازة".
مع حلول المساء، امتلأت الأجواء برائحة الطعام. اصطفت طوابير طويلة أمام أكشاك الطعام التي تقدم اللحوم المشوية والشاورما والبطاطس المقلية. قال علي حسن، صاحب كشك لبيع شرائح اللحم: "بدأ الناس يتوافدون بعد انتهاء العرض بقليل. كان الإقبال رائعًا اليوم. لم نتوقع هذا العدد الكبير من الزوار. الناس يحبون شرائح اللحم التي نقدمها."
بعد تناول وجبة شهية، توجه الكثيرون لتناول الحلوى، وتوقف بعضهم عند ركن بركات لتجربة آيس كريمهم الجديد - وهو إضافة جديدة إلى القرية العالمية. قال ديباك ت.، مدير تطوير الأعمال في بركات: "أحضرنا مجموعتنا من آيس كريم الفواكه الطازجة لأول مرة هنا. تحتوي هذه الآيس كريم على فواكه مغطاة بالشوكولاتة، والتي تُغطى بالآيس كريم نفسه". وأضاف: "لقد لاقت هذه الآيس كريم إقبالاً جيداً، حيث تستمتع العائلات بالنكهات الجديدة، وخاصةً الاستوائية منها".
استمتع الأطفال أيضًا. كانت منطقة اللعب تعجّ بالضحك وهم يستمتعون بسباقات الكارتينغ والجولات الصغيرة والألعاب. كان الآباء يراقبون من المقاعد القريبة، ويلتقطون الصور لأطفالهم وهم يصرخون فرحًا.