القرية العالمية تضيء ليالي دبي احتفالاً بعيدها الـ 30

استمتع زوار القرية العالمية بعطلة نهاية أسبوع مميزة. منذ لحظة فتح أبوابها، توافد آلاف الزوار، من عائلات وسياح، إلى الحديقة للاستمتاع بأمسية الموسم الأولى الحافلة بالطعام والتسوق والإثارة.

من بين الاحتفالات، كان هناك موكبٌ رائع، انطلق فجأةً في تمام الساعة السادسة مساءً، مُضفيًا حيويةً على الحديقة. ملأ أكثر من عشرين عرضًا فنيًا مختلفًا الشارع الرئيسي، حيث رقص فنانون بأزياء زاهية على أنغام الموسيقى الحية.

وكان أبرز ما يميز الاحتفال هو العرض الخاص الذي قدمته فرقة شرطة دبي، والذي تضمن إيقاعات إماراتية تقليدية إلى جانب عروض لسياراتهم الخارقة والدراجات الرياضية والدراجات الهوائية.