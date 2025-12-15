القرية العالمية تستقبل العام الجديد بـ 7 احتفالات

الاحتفال الفريد سيمنح الضيوف فرصة لمشاهدة العام الجديد عبر سبع دول، كل منها يتميز بعروض الألعاب النارية الرائعة وعروض الطائرات بدون طيار المبهرة: الصين في الساعة 8 مساءً، تايلاند في الساعة 9 مساءً، بنغلاديش في الساعة 10 مساءً، الهند في الساعة 10:30 مساءً، باكستان في الساعة 11 مساءً، دبي في منتصف الليل، وتركيا في الساعة 1 صباحًا.