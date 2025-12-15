الإمارات

القرية العالمية تستقبل العام الجديد بـ 7 احتفالات

كل عد تنازلي سيحتفل بجانب مختلف في العالم، مما يخلق طريقة استثنائية لاستقبال عام 2026
نسرين عبدالله
هذا العام ستستقبل القرية العالمية عام 2026 مع سبعة احتفالات بالعام الجديد في ليلة واحدة. ستفتح أبواب الوجهة الثلاثة في ليلة رأس السنة مع ساعات ممتدة من 4 مساءً حتى 2 صباحًا.

الاحتفال الفريد سيمنح الضيوف فرصة لمشاهدة العام الجديد عبر سبع دول، كل منها يتميز بعروض الألعاب النارية الرائعة وعروض الطائرات بدون طيار المبهرة: الصين في الساعة 8 مساءً، تايلاند في الساعة 9 مساءً، بنغلاديش في الساعة 10 مساءً، الهند في الساعة 10:30 مساءً، باكستان في الساعة 11 مساءً، دبي في منتصف الليل، وتركيا في الساعة 1 صباحًا.

كل عد تنازلي سيحتفل بجانب مختلف في العالم، مما يخلق طريقة استثنائية لاستقبال العام الجديد.

يمكن للضيوف أيضًا الاستمتاع بأداء دي جي مباشر على المسرح الرئيسي، بينما يستكشفون 30 جناحًا يمثلون أكثر من 90 ثقافة، مع أكثر من 3,500 منفذ تسوق. سيكون هناك أكثر من 250 منفذًا لتناول الطعام للاختيار من بينها، وستكون وجهة الترفيه مفتوحة حصريًا للنساء والعائلات لهذه المناسبة.

بجانب العد التنازلي، يمكن للضيوف استكشاف الاحتفال بالثقافات من جميع أنحاء العالم والاستمتاع بكل شيء من السوق العائم وشارع السعادة إلى شارع فييستا ومنطقة الحلويات.

يمكنهم أيضًا الاستمتاع بأكثر من 200 لعبة وركوب في كرنفال وتجربة معالم جديدة لا يجب تفويتها، بما في ذلك مملكة التنين، حدائق العالم، والعجائب الصغيرة للزوار الصغار، مما يجعل ليلة واحدة في القرية العالمية مليئة بالتجارب للجميع.

