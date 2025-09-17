القرية العالمية تستعد لاستقبال زوارها: الافتتاح والتذاكر وأبرز المفاجآت

مع إعلان القرية العالمية عن موعد افتتاحها، أصبح السكان يتطلعون بشكل متزايد إلى العودة إلى هذا الجذب السياحي.
وقد شهد الموسم السابق عرض 30 جناحًا بموضوعات وطنية، حيث سلط كل جناح الضوء على الثقافة الوطنية من خلال الحرف التقليدية والمأكولات والعروض والمنتجات الفريدة.
يمكن للزوار أن يتوقعوا المزيج المألوف من الأجنحة الدولية، والطعام من جميع أنحاء العالم، والعروض الثقافية، والتسوق، والركوب، والترفيه الحي - ولكن مع مفاجآت إضافية وعدت بها السنة المهمة.
وهنا كل ما نعرفه عن هذا الجذب السياحي حتى الآن:
متى تفتح أبواب القرية العالمية؟
أعلنت القرية العالمية مؤخرًا عن مواعيد موسمها الثلاثين، حيث ستفتح أبوابها اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025.
أين تقع القرية العالمية؟
يقع هذا المعلم الثقافي متعدد الثقافات على مقربة من شارع الشيخ محمد بن زايد، المعروف أيضًا باسم E311. للوصول إليه، يجب سلوك المخرج 37 باتجاه دبي لاند.
كم سعر التذاكر؟
ولا تزال أسعار التذاكر طي الكتمان، وسيتم الكشف عنها في أكتوبر/تشرين الأول، بحسب موقع القرية العالمية.
ستكون باقات VIP متاحة للحجز المسبق من 20 إلى 26 سبتمبر، وللبيع العام في 27 سبتمبر، من الساعة 10 صباحًا، من خلال موقع Coca Cola Arena الإلكتروني.
تسعير حزم VIP:
باقة "الماس": 7,550 درهمًا إماراتيًا
باقة "بلاتينيوم": 3400 درهم
الباقة الذهبية: ٢٤٥٠ درهمًا إماراتيًا
الباقة الفضية: 1800 درهم
باقة "ميجا جولد" لكبار الشخصيات: 4900 درهم
باقة "ميجا سيلفر" لكبار الشخصيات: 3,350 درهمًا إماراتيًا
متى سيتم إغلاق الحديقة؟
تظل الحديقة مغلقة خلال أشهر الصيف لتجنب الحر الشديد والاستعداد لموسمها القادم. ووفقًا لموقعها الإلكتروني، ستُغلق الحديقة في ١٠ مايو ٢٠٢٦.