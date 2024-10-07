القرية العالمية تستعد لاستقبال الزوار بإضافات فريدة
لا يمكن لسكان دولة الإمارات البقاء هادئين حين تستعد القرية العالمية، إحدى الوجهات العائلية الأكثر شعبية في الدولة، للترحيب بالضيوف بإضافات وتجارب جديدة.
وتعود الوجهة العائلية للترفيه وتناول الطعام والتسوق والمعالم السياحية في موسمها التاسع والعشرين الذي طال انتظاره، والذي سيُفتتح يوم الأربعاء 16 أكتوبر. وتم الكشف عن مفاهيم جديدة لسوق القطارات والسوق العائم وشارع فييستا، إلى جانب المتنزهات الخضراء الجديدة للعائلات والأصدقاء للاستمتاع بها.
ستقدم القرية العالمية ساحة مطاعم وثلاثة أجنحة جديدة غنية بالثقافة، مما يدعو الجميع لاستكشاف شيء فريد من نوعه في كل موسم.
دعونا نلقي نظرة على ما هو جديد في الموسم 29 من القرية العالمية.
مطعم بلازا
يقع مطعم بلازا الجديد كلياً بجوار منطقة الملاهي الكرنفالية في القرية العالمية، ويتميز بتصميمه العصري الذي يضم 11 مطعماً على طابقين، يوفر كل منها إطلالات خلابة على الوجهة. سيقدم هذا المكان المتميز للضيوف مجموعة متنوعة من المأكولات، مما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة تناول طعام فريدة أثناء مشاهدتهم للعروض الحية والأداءات المختلفة التي يستضيفها المسرح المركزي لمطعم بلازا.
الأجنحة الثقافية
وترفع الإضافات الثلاثة الجديدة عدد أجنحة القرية العالمية إلى 30 جناحاً، تحتفي جميعها بأكثر من 90 ثقافة. ويتميز كل جناح بواجهات ذات طابع خاص مع أكشاك ومنافذ تسوق تبيع سلعاً أصيلة تمثل التراث الغني للدول المشاركة.
مفاهيم جديدة
لقد تطور سوق القطارات والسوق العائم وشارع فييستا من خلال مفاهيم تصميمية جديدة تهدف إلى توفير تجربة بانورامية خلابة للزوار. يتميز شارع فييستا بأكشاك الشوارع المكونة من طابقين، والتي تم تقديمها حديثاً، مما يزيد من السعة ويتيح تجربة تناول طعام ممتعة ومرنة. تعمل هذه المناطق النابضة بالحياة كنقاط محورية لاكتشاف الطهو واكتشافات رائعة آخرى.
منتزهات خضراء واسعة
مع إطلاق المتنزهات الخضراء الجديدة في مختلف أنحاء الوجهة، سيتمكن أفراد العائلة والأصدقاء من الاستمتاع بالأجواء الحيوية في القرية العالمية.
باقات تذاكر القرية العالمية
سيتمكن الزوار من الحصول على ميزات VIP في الألعاب والمعالم السياحية والعروض ومواقف السيارات في القرية العالمية عند شراء باقات VIP الجديدة المحدودة الإصدار الخاصة بالمعالم السياحية الخارجية.
إليكم ما ينتظر أولئك الذين يهدفون إلى الاستفادة من هذه الباقات الجديدة:
باقة (ميغا غولد) Mega Gold بقيمة 4745 درهماً إماراتياً: (باقة غلوبال فليج غولد في أي بي ) Global Village Gold VIP + تذكرة (ألتيمت بلاتينوم بلاس) Ultimate Platinum Plus السنوية لـ دبي باركس آند ريزورت Dubai Parks and Resorts
باقة (ميغا سيلفر) Mega Silver بقيمة 3245 درهماً إماراتياً: (باقة غلوبال فليج سيلفرفي أي بي )Global Village Silver VIP + تذكرة الدخول السنوية (ألتيمت بلاتينوم ) Ultimate Platinum لـ (دبي باركس آند ريزورت)Dubai Parks and Resorts
لمعرفة المزيد عن الباقة والعروض اضغط هنا .