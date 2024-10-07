القرية العالمية تستعد لاستقبال الزوار بإضافات فريدة

يقع مطعم بلازا الجديد كلياً بجوار منطقة الملاهي الكرنفالية في القرية العالمية، ويتميز بتصميمه العصري الذي يضم 11 مطعماً على طابقين، يوفر كل منها إطلالات خلابة على الوجهة. سيقدم هذا المكان المتميز للضيوف مجموعة متنوعة من المأكولات، مما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة تناول طعام فريدة أثناء مشاهدتهم للعروض الحية والأداءات المختلفة التي يستضيفها المسرح المركزي لمطعم بلازا.