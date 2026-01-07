القرية العالمية تستعد لأضخم عرض "درونز" في موسمها الثلاثين

أعلنت القرية العالمية، الوجهة العائلية الشهيرة في دبي، عن موعد وتوقيت أكبر عرض للطائرات المسيرة (الدرونز) في موسمها الثلاثين، والذي وعد المنظمون بأن يكون النسخة "الأكثر روعة" حتى الآن.
وفي ليلة رأس السنة، احتفلت الحديقة باستقبال عام 2026 بسبعة احتفالات في ليلة واحدة. تم تمييز كل احتفال بألعاب نارية مذهلة وعروض طائرات مسيرة مبهرة، وتم تقديمها في أوقات مختلفة تتوافق مع التوقيت الدقيق لاستقبال عدة دول للعام الجديد، وهي الصين وتايلاند وبنغلاديش والهند وباكستان والإمارات وتركيا.
ويوم الأربعاء، ذكرت الحديقة -التي يدرجها معظم الزوار ضمن قائمة الأماكن التي يجب زيارتها في دبي خلال فصل الشتاء- أنها ستستضيف أكبر عرض للطائرات المسيرة لهذا الموسم يوم الجمعة الموافق 9 يناير، في تمام الساعة 7.15 مساءً، داعية الجميع لعدم تفويت هذا العرض.
إلى جانب الألعاب النارية وعروض الطائرات المسيرة والعروض الحية اليومية على المسرح الرئيسي، يمكن للزوار توقع المزيج المعتاد من الأجنحة الدولية، والمأكولات من جميع أنحاء العالم، والعروض الثقافية، والتسوق، والألعاب الترفيهية.
تبلغ تكلفة تذكرة أيام الأسبوع 25 درهماً، وهي صالحة من الأحد إلى الخميس، باستثناء العطلات الرسمية. وفي الوقت نفسه، تبلغ تكلفة التذكرة الصالحة لأي يوم 30 درهماً.
الدخول مجاني للأطفال دون سن الثالثة، وكبار السن فوق 65 عاماً، وأصحاب الهمم.
ومن المقرر أن يستمر الموسم الثلاثون حتى 10 مايو 2026، قبل أن تغلق الحديقة أبوابها خلال أشهر الصيف الحارة.