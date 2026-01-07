القرية العالمية تستعد لأضخم عرض "درونز" في موسمها الثلاثين

وفي ليلة رأس السنة، احتفلت الحديقة باستقبال عام 2026 بسبعة احتفالات في ليلة واحدة. تم تمييز كل احتفال بألعاب نارية مذهلة وعروض طائرات مسيرة مبهرة، وتم تقديمها في أوقات مختلفة تتوافق مع التوقيت الدقيق لاستقبال عدة دول للعام الجديد، وهي الصين وتايلاند وبنغلاديش والهند وباكستان والإمارات وتركيا.