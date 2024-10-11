القرية العالمية.. تذاكر إلكترونية وأسعار جديدة

لا ينبغي لعشاق الطعام أن يفوتوا زيارة "ساحة المطاعم" التي ستقام بجوار منطقة الملاهي الترفيهية في كرنفال. وستضم 11 مطعماً من طابقين، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المأكولات مع مشاهدة العروض الحية والعروض الفنية.