القرية العالمية.. تذاكر إلكترونية وأسعار جديدة
قبل خمسة أيام من انطلاق موسم القرية العالمية في دبي، تم تفعيل منصة بيع التذاكر عبر الإنترنت اليوم الجمعة، مما يتيح للزوار إمكانية حجز تذاكر الدخول مسبقاً.
ستبدأ هذه الوجهة السياحية الشهيرة موسمها التاسع والعشرين يوم الأربعاء 16 أكتوبر، حيث ستتضمن "ساحة مطاعم" جديدة وثلاثة أجنحة إضافية.
التذاكر متاحة الآن للشراء عبر الموقع الرسمي للقرية العالمية (www.globalvillage.ae)، حيث تبدأ أسعارها من 25 درهماً، مما يعكس زيادة عن أسعار الموسم الماضي.
وهنا الأسعار الجديدة:
25 درهماً تذكرة خلال أيام الأسبوع: صالحة من الأحد إلى الخميس، باستثناء أيام العطل الرسمية
30 درهماً تذكرة يومية
في الموسم الماضي، بلغ سعر تذكرة أيام الأسبوع 22.50 درهماً إماراتياً، و27 درهماً إماراتياً للتذكرة اليومية.
لا يزال الدخول مجانياً للأطفال دون سن 3 سنوات، وكبار السن فوق 65 عاماً، وأصحاب الهمم.
المواعيد
سيستمر هذا الموسم من القرية العالمية حتى 11 مايو 2025. ستكون ساعات عمل القرية كالتالي:
الأحد إلى الأربعاء: من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 12 صباحاً.
الخميس إلى السبت: 4 مساءً إلى 1 صباحاً.
أيام الثلاثاء (باستثناء تلك التي تقع في عطلة رسمية) مخصصة حصرياً للعائلات والأزواج والسيدات.
ما الجديد؟
سيتم إعادة افتتاح سوق القطارات والسوق العائم، المفضلين لدى الجماهير، بتصميمات جديدة. في حين سيحتوي شارع فييستا على أكشاك شوارع مكونة من طابقين.
لا ينبغي لعشاق الطعام أن يفوتوا زيارة "ساحة المطاعم" التي ستقام بجوار منطقة الملاهي الترفيهية في كرنفال. وستضم 11 مطعماً من طابقين، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المأكولات مع مشاهدة العروض الحية والعروض الفنية.