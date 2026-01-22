القرية العالمية تحتفل بـ "حق الليلة" في دبي بفعاليات تراثية وعروض ضوئية

تبلغ تكلفة تذكرة الدخول إلى القرية العالمية خلال أيام الأسبوع 25 درهماً، وهي صالحة من الأحد إلى الخميس (باستثناء العطلات الرسمية). وفي الوقت نفسه، تبلغ تكلفة التذكرة الصالحة لأي يوم 30 درهماً، وفقاً للموقع الرسمي. ويكون الدخول مجانياً للأطفال دون سن الثالثة، وكبار السن فوق 65 عاماً، وأصحاب الهمم، علماً بأن أسعار التذاكر لم تتغير عن الموسم الماضي.