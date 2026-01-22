القرية العالمية تحتفل بـ "حق الليلة" في دبي بفعاليات تراثية وعروض ضوئية
في كل عام، وتحديداً في ليلة الخامس عشر من شعبان، يحتفل سكان دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة تسبق شهر رمضان المبارك وتتجذر بعمق في الثقافة والتراث الإماراتي، تُعرف باسم "حق الليلة"، والتي ستصادف يوم 13 فبراير من هذا العام.
وللاحتفال بـ "حق الليلة" مع أفراد المجتمع، كشفت "القرية العالمية" في دبي عن سلسلة من الفعاليات التي تلبي اهتمامات الزوار من جميع الأعمار، وذلك في الفترة من السبت 31 يناير إلى الثلاثاء 3 فبراير.
شهد العام الماضي المرة الأولى التي تشارك فيها هذه الوجهة العائلية الشهيرة - التي أعادت فتح أبوابها للموسم الثلاثين في 15 أكتوبر - في احتفالات "حق الليلة"، والمعروفة أيضاً باسم "القرقيعان" في دولة الإمارات.
وفي عام 2026، أعلنت القرية العالمية أنها ستستضيف عرضاً للألعاب النارية في 31 يناير في تمام الساعة 9 مساءً، وعرضاً للطائرات بدون طيار (الدرونز) في 1 فبراير في تمام الساعة 9:05 مساءً، بالإضافة إلى فعالية توزيع الحلويات للأطفال من 31 يناير إلى 3 فبراير.
وإلى جانب هذه الفعاليات، ستستضيف الوجهة مجالس تراثية وزينة خاصة، وستنظم ورش عمل وأنشطة إبداعية لتسليط الضوء على الثقافة الإماراتية. كما ستتاح للزوار الصغار فرصة التفاعل مع شخصيات القرية العالمية الشهيرة في الموقع.
تبلغ تكلفة تذكرة الدخول إلى القرية العالمية خلال أيام الأسبوع 25 درهماً، وهي صالحة من الأحد إلى الخميس (باستثناء العطلات الرسمية). وفي الوقت نفسه، تبلغ تكلفة التذكرة الصالحة لأي يوم 30 درهماً، وفقاً للموقع الرسمي. ويكون الدخول مجانياً للأطفال دون سن الثالثة، وكبار السن فوق 65 عاماً، وأصحاب الهمم، علماً بأن أسعار التذاكر لم تتغير عن الموسم الماضي.