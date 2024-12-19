القرية العالمية تحتفل برأس السنة بـ7عروض للألعاب النارية

سيستمتع المشاهدون بأفضل اللحظات لتوديع عام 2024 والترحيب بالعام 2025 بأداء دي جي مباشر، والعديد من العروض الترفيهية المتجولة في جميع أنحاء الحديقة. وستستمر عروض الأضواء والصوت في بحيرة التنين في إبهار الضيوف.

المزيد سوف يتبع