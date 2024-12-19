الإمارات
القرية العالمية تحتفل برأس السنة بـ7عروض للألعاب النارية
للانضمام إلى الاحتفالات السبعة من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 3 صباحاً
تعود احتفالات رأس السنة الجديدة المميزة في القرية العالمية هذا العام: حيث سيستقبل منتزه المهرجان عام 2025 سبع مرات بسبعة عروض للألعاب النارية.
ندعو العائلات والأزواج والسيدات للانضمام إلى احتفالات ليلة رأس السنة السبعة من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 3 صباحاً يوم الثلاثاء 31 ديسمبر.
فيما يلي توقيتات العد التنازلي السبعة وعروض الألعاب النارية السبعة:
8 مساءاً.
9 مساءاً.
10 مساءاً.
10.30 مساءاً.
11 مساءاً.
12 صباحاً.
1 صباحاً.
سيستمتع المشاهدون بأفضل اللحظات لتوديع عام 2024 والترحيب بالعام 2025 بأداء دي جي مباشر، والعديد من العروض الترفيهية المتجولة في جميع أنحاء الحديقة. وستستمر عروض الأضواء والصوت في بحيرة التنين في إبهار الضيوف.
المزيد سوف يتبع