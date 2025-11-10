القرية العالمية: ألعاب نارية وطائرات درون في عيد الإتحاد

بينما تستعد الإمارات للاحتفال بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، كشفت القرية العالمية في دبي عن برنامج احتفالاتها، من ألوان علم الإمارات في السماء إلى المنتجات الثقافية المختلفة.
ستُقام الاحتفالات من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، تحت شعار 'متحدون'، حيث يكرم الوجهة الشهيرة تراث الأمة من خلال جدول فعاليات يستمر لأكثر من أسبوع.
إليكم نظرة على كل ما يمكنكم توقعه في القرية العالمية في هذا اليوم الوطني:
عرض الألعاب النارية بألوان علم الإمارات: من 1 إلى 3 ديسمبر في الساعة 9 مساءً
عروض الطائرات بدون طيار ذات الطابع الإماراتي في 1 و2 ديسمبر
أوبريت رقص مسرحي بعنوان 'من الصحراء إلى النجوم' يُعرض مرتين يوميًا من 1 إلى 3 ديسمبر.
عروض اليولة والحربية التقليدية في جميع أنحاء الحديقة وعلى المسرح الرئيسي
عرض للفنان الخليجي خالد محمد في 1 ديسمبر في الساعة 9 مساءً
عشر منشآت ثقافية مدهشة تمثل التقاليد الإماراتية في جميع أنحاء الحديقة
مجموعة واسعة من المنتجات الإماراتية ومنتجات يوم الاتحاد في جناح الإمارات، وجناح مجتمع 971، وجناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.
المنتجات اليدوية الإماراتية الأصيلة والعروض الثقافية في القرية التراثية
المأكولات الإماراتية التقليدية مثل اللقيمات وخبز الرقاق وأطباق أخرى تحتفل بالتراث الطهوي لدولة الإمارات.
زينة عيد الاتحاد الأيقونية على البوابات والمعالم والشوارع