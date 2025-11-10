القرية العالمية: ألعاب نارية وطائرات درون في عيد الإتحاد

بينما تستعد الإمارات للاحتفال بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، كشفت القرية العالمية في دبي عن برنامج احتفالاتها، من ألوان علم الإمارات في السماء إلى المنتجات الثقافية المختلفة.

ستُقام الاحتفالات من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، تحت شعار 'متحدون'، حيث يكرم الوجهة الشهيرة تراث الأمة من خلال جدول فعاليات يستمر لأكثر من أسبوع.

إليكم نظرة على كل ما يمكنكم توقعه في القرية العالمية في هذا اليوم الوطني:

مجموعة واسعة من المنتجات الإماراتية ومنتجات يوم الاتحاد في جناح الإمارات، وجناح مجتمع 971، وجناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

أوبريت رقص مسرحي بعنوان 'من الصحراء إلى النجوم' يُعرض مرتين يوميًا من 1 إلى 3 ديسمبر.

شهر وطني في دبي: ألعاب نارية، حفلات موسيقية؛ 53 فعالية قبل عطلة 2 ديسمبر 8 أطعمة فيروسية يجب تجربتها في القرية العالمية في دبي هذا الموسم الإمارات: تاريخ افتتاح مهرجان الشيخ زايد وأوقات العمل المعلنة القرية العالمية في دبي: عروض مجانية، أشياء للقيام بها في الموسم 30 الإمارات: عطلة نهاية أسبوع طويلة، عروض ضخمة؟ ما يمكن توقعه من احتفالات اليوم الوطني الرابع والخمسين