القروض العقارية بدبي تشهد أعلى مستوى لها منذ 14 شهراً
شهدت كمية معاملات الرهن العقاري في دبي زيادة هائلة، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 14 شهراً تقريباً، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة نسبياً في الإمارات فقد استمر الطلب على العقارات المحلية قوياً.
وفقاً لـ (بروبرتي مونيتر Property Monitor)، ارتفع حجم معاملات الرهن العقاري بنسبة 57.9 % في مايو مع تسجيل إجمالي 3359 قرضاً، وهو ثاني أعلى مستوى بعد مارس 2023 فقط مع استمرار سوق العقارات المزدهر في الإمارة بالنمو بوتيرة ثابتة.
ونقلاً عن بيانات رسمية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، قالت شركة (ألسب أند ألسب Allsopp & Allsopp) أنّ قطاع الرهن العقاري في دبي يشهد ارتفاعاً كبيراً، حيث سجل شهر مايو أعلى نشاط للرهن العقاري منذ 14 شهراً، مما يجعله ثاني أعلى شهر للرهن العقاري على الإطلاق.
وقال "كونور همبل"، مدير خدمات الرهن العقاري في شركة (ألسب أند ألأسب): "هذا هو الوقت الأنسب للمشترين للاستفادة من الأسعار المنخفضة، وحتى لو قامت بعض البنوك بتعديل أسعار الفائدة بشكل طفيف، فمن المرجح أن تخفض البنوك الأخرى أسعارها، مما يعني أن هذه الظروف المواتية يجب أن تستمر لفترة من الوقت. نتوقع أن يستمر نشاط الرهن العقاري في النمو في الأشهر المقبلة".
وقال "لويس ألسب"، رئيس مجلس إدارة (ألسب أند ألسب): "إننا نشهد تحولاً في السوق نحو فهم أفضل للرهن العقاري، وهو ما يؤدي إلى زيادة النشاط، حيث يلجأ المزيد من الأشخاص إلى مستشاري الرهن العقاري المستقلين قبل الذهاب إلى بنوكهم لفهم خياراتهم بشكل كامل".
وأضاف :"في العامين الماضيين، كان المشترون أكثر حذراً بشأن تقلب أسعار الفائدة، إذا تحدثوا مع بنك واحد فقط، فمن غير المرجح أن يحصلوا على أفضل الشروط. وهنا يكمن دور مستشاري الرهن العقاري، حيث يتوجهون إلى جميع البنوك ويتفاوضون على أفضل الشروط، بدءاً من القيم المقدرة المجانية وحتى أسعار الفائدة الأفضل. وقال ألسوب: لقد رأينا بشكل مباشر مدى فائدة هذا الأمر للمشترين".
وقد بلغت أسعار الفائدة ذروتها في دولة الإمارات ، ولكن من المتوقع أن تنخفض في وقت لاحق من هذا العام عندما يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة. وبما أن دولة الإمارات تتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإنّ أسعار الفائدة في البلاد ستنخفض أيضاً.
وقالت شركة (ألسب أند ألسب) أنها سجلت طلباً متزايداً مماثلاً وصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات في نشاط الرهن العقاري، حيث فاق مشترو التمويل المشترين نقداً بنسبة 55.8% في مايو، وهو ضعف الأرقام المسجلة في أبريل.
وكشف تقرير مايو لشركة (ألسب أند ألسب) أنّ مشتري الرهن العقاري يتمثلون عادةً في الأفراد الأصغر سناً الذين يفضلون العيش في الأماكن الأكثر شعبية والتي تكثر فيها الأنشطة الاجتماعية مثل وسط مدينة دبي ومنطقة قرية جميرا الدائرية (JVC)، ودبي مارينا، وأبراج بحيرة جميرا (JLT)، وجميرا بيتش ريزيدنس (JBR).
بالنسبة للفلل، كانت أهم المناطق هي "السبرينغز"، و"أرابيان رانشز"، و"تاون سكوير"، و"الفرجان"، و"ريم".
ونلاحظ اتجاهاً واضحاً يتمثل في زيادة عدد المشترين الذين يقررون الانتقال إلى مناطق الضواحي التي ربما لم تكن على رأس قائمتهم قبل بضع سنوات. يمكن أن تكون هذه المناطق أقل تكلفة مقارنة بالعقارات الموجودة في وسط المدينة بالحجم المماثل.
وقالت "بروبرتي مونيتر" أنّ القروض المسحوبة من أجل الرهون العقارية الجديدة تمثل 53 % من نشاط الاقتراض، حيث بلغ متوسط المبلغ المقترض 1.85 مليون درهم بنسبة 76.6 % من نسبة قيمة القرض إلى قيمة العقار.
وفي الوقت نفسه، شهدت قروض إعادة التمويل وإطلاق الأسهم انخفاضاً في حصتها في السوق بنسبة 9.5 % إلى 29 %. أما نسبة الـ 18 % المتبقية فكانت بسبب القروض العقارية الكبيرة - تلك التي حصل عليها المطورون والمستثمرون الكبار الذين يمتلكون وحدات متعددة. وتوزعت القروض المجمعة التي تم إصدارها لهذا الشهر، والبالغ عددها 605، على مشاريع عدة أبرزها في قرية جميرا الدائرية ومدينة محمد بن راشد.