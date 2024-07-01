القروض العقارية بدبي تشهد أعلى مستوى لها منذ 14 شهراً

وأضاف :"في العامين الماضيين، كان المشترون أكثر حذراً بشأن تقلب أسعار الفائدة، إذا تحدثوا مع بنك واحد فقط، فمن غير المرجح أن يحصلوا على أفضل الشروط. وهنا يكمن دور مستشاري الرهن العقاري، حيث يتوجهون إلى جميع البنوك ويتفاوضون على أفضل الشروط، بدءاً من القيم المقدرة المجانية وحتى أسعار الفائدة الأفضل. وقال ألسوب: لقد رأينا بشكل مباشر مدى فائدة هذا الأمر للمشترين".