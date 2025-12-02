القرض الشخصي في الإمارات: الـ 5 آلاف درهم... شرط لا يزال قائماً

ألغى المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة شرط الحد الأدنى للراتب البالغ 5,000 درهم للحصول على قرض شخصي. ووفقاً للخبراء، يعد هذا القرار نقطة تحول كبيرة في دولة الإمارات، لأنه سيوفر للناس إمكانية الوصول إلى التمويل لتلبية احتياجاتهم الشخصية وأغراضهم الاستثمارية.

على الرغم من إلغاء شرط الـ 5,000 درهم، صرح عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات (UBF)، لـ "الخليج تايمز" في مقابلة أجريت معه مؤخراً، بأن جميع القوى العاملة في الدولة لن تكون مؤهلة للحصول على قرض شخصي، حيث يندرج الكثيرون في فئة الدخل المنخفض جداً وقد لا يستوفون معايير الأهلية.

لا تزال بعض البنوك تدرج شرط الحد الأدنى للراتب البالغ 5,000 درهم وما فوق للحصول على القروض الشخصية على مواقعها الإلكترونية. ووفقاً للمصرف المركزي الإماراتي، بلغت القروض الشخصية للمقيمين في دولة الإمارات 547.7 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 74.4 مليار درهم أو 15.7 في المائة على أساس سنوي.

فيما يلي قائمة بالبنوك التي تقدم قروضاً شخصية للمقيمين والموظفين في الإمارات الباحثين عن سيولة نقدية:

بنك أبوظبي الأول (FAB):

يمكن للمواطنين الحصول على ما يصل إلى 5 ملايين درهم مع تحويل الراتب وامتلاك/أو عدم امتلاك بطاقة ائتمان من بنك أبوظبي الأول.

ستكون نسبة الفائدة بين 4.7% ثابتة إلى 6.2% سنوياً، مع فترة سماح مدتها 365 يوماً.

يمكن للوافدين في الإمارات الحصول على قرض يصل إلى 2 مليون درهم مع فترة سماح مدتها 275 يوماً وسعر فائدة يتراوح بين 5.44% إلى 7.2% سنوياً.

المتقدمون الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً فما فوق بحد أدنى للراتب يبلغ 7,000 درهم مؤهلون للحصول على قروض شخصية. يجب أن يكونوا موظفين لدى جهة حكومية أو شبه حكومية أو شركة خاصة ذات سمعة طيبة.

بنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD):

يُقدّم مبلغ قرض يصل إلى 4 ملايين درهم للإماراتيين و 3 ملايين درهم للوافدين.

يقول أنه يقدم أسعار فائدة جذابة للعملاء.

بنك المشرق (Mashreq Bank):

يقدم قرضاً يصل إلى 20 ضعف راتبك ويصل إلى 2 مليون درهم.

الحد الأدنى للراتب الشهري 5,000 درهم للشركات المعتمدة و 10,000 درهم للشركات غير المعتمدة.

يجب أن يكون الموظف مثبتاً في وظيفته الحالية لمدة 6 أشهر أو أكثر.

فترة تأجيل القسط الأول تصل إلى 90 يوماً.

بنك أبوظبي التجاري (ADCB):

يبدأ سعر الفائدة من 5.24% للمواطنين و 6.49% للوافدين.

كما يقدم ما يصل إلى ضعفي الراتب المسحوب (Draft) بمعايير أهلية مرنة.

يتم منح القرض مقابل تحويل راتب العميل ومكافأة نهاية الخدمة (التقاعد).

رسوم المعالجة هي 1.05% من مبلغ القرض.

تبدأ فترات سداد القرض من 6 أشهر وتصل إلى حد أقصى 48 شهراً.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع خليج تايمز على قنوات واتساب

البنك التجاري الدولي (Commercial Bank International):

يمكن للعملاء اقتراض ما يصل إلى 20 ضعف راتبهم.

يشمل التغطية التأمينية في حال وجود أي ظروف غير متوقعة.

بنك الفجيرة الوطني (National Bank of Fujairah):

مبلغ القرض يصل إلى 20 ضعف الراتب الشهري.

الحد الأقصى 1 مليون درهم للوافدين؛ و 3 ملايين درهم للمواطنين.

آجال القروض تصل إلى 48 شهراً.

أسعار الفائدة 5.25%.

بنك رأس الخيمة الوطني (RAKBank):

يجب أن يكون عمر المتقدمين 21 عاماً أو أكثر بحد أدنى للراتب الشهري 5,000 درهم.

تبدأ الفائدة من 5.49% سنوياً.

يتطلب تحويل مكافأة نهاية الخدمة والراتب إلى البنك حتى اكتمال سداد القرض.

الحد الأدنى لدرجة الاتحاد للمعلومات الائتمانية (AECB) هو 541.

يجب أن يكون العميل موظفاً لدى جهة عمل معتمدة لدى البنك.

يتمتع المواطنون والوافدون بـ 48 شهراً لسداد القرض. ويتمتع موظفو القوات المسلحة الإماراتية بـ 60 شهراً.

بنك دبي الإسلامي (DIB):

تمويل يصل إلى 5 ملايين درهم.

تغطية تكافلية تصل إلى 100,000 درهم.

خيار تأجيل الأقساط.

مصرف أبوظبي الإسلامي (Adib):

تمويل يصل إلى 3 ملايين درهم للمواطنين.

تمويل يصل إلى 2 مليون درهم للوافدين.

تخفيض سعر الربح من 4.59% سنوياً.

شروط سداد مرنة تصل إلى 48 شهراً.

تأجيل قسطين بدون رسوم.

ملاحظة: المعلومات الواردة أعلاه مأخوذة من المواقع الرسمية للبنوك في الإمارات. قد يكون لكل بنك شروط وأحكام إضافية للقروض الشخصية، بالإضافة إلى حاسبات للمساعدة في تحديد الأهلية الدقيقة وتفاصيل السداد. تنصح "الخليج تايمز" القراء بالاتصال بالبنوك المعنية للحصول على مزيد من المعلومات.