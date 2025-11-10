القراءة تعود بألقها في معرض الشارقة الدولي للكتاب

وعلى الرغم من أن نيسا تقضي وقتاً طويلاً على وسائل التواصل الاجتماعي مثل كثير من المراهقين، إلا أنها تخصص دائماً لحظات للقراءة. وقالت: "وسائل التواصل الاجتماعي والكتب شيئان مختلفان تماماً بالنسبة لي. فعندما أُكثر من التصفح أشعر بالملل، ثم ألتقط كتاباً لأقرأه." وأضافت أن القراءة تُشعرها بالحنين إلى الماضي، وتعيدها إلى أيام الطفولة البسيطة.