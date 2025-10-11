القافلة الوردية توسع خدمات الفحص المجاني لسرطان الثدي

وقال راشد العميري، رئيس قسم الاتصال المؤسسي في الجمعية، إن هذه العيادات الجديدة تم إطلاقها بعد تقييم احتياجات المجتمع ومراجعة الملاحظات الواردة من الحملات السابقة. وأضاف: "هذا العام أضفنا عيادات ثابتة في مستشفى خورفكان ومدينة العين للوصول إلى مجتمعات كانت تعاني سابقًا من محدودية الوصول للخدمات."