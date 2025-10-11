القافلة الوردية توسع خدمات الفحص المجاني لسرطان الثدي

وسّعت جمعية أصدقاء مرضى السرطان في الإمارات نطاق حملتها القافلة الوردية هذا العام، بإضافة عيادتين ثابتتين جديدتين في مدينة العين ومدينة خورفكان، بهدف تحسين الوصول إلى خدمات الفحص المجاني لسرطان الثدي في مختلف أنحاء الدولة.
وقال راشد العميري، رئيس قسم الاتصال المؤسسي في الجمعية، إن هذه العيادات الجديدة تم إطلاقها بعد تقييم احتياجات المجتمع ومراجعة الملاحظات الواردة من الحملات السابقة. وأضاف: "هذا العام أضفنا عيادات ثابتة في مستشفى خورفكان ومدينة العين للوصول إلى مجتمعات كانت تعاني سابقًا من محدودية الوصول للخدمات."
وبالإضافة إلى توسيع شبكة العيادات، أعادت القافلة الوردية تنظيم فعاليتها المجتمعية في منطقة الجادة، وزادت عدد العيادات المخصصة لفحص الرجال من عيادة واحدة إلى اثنتين. كما تم رفع القدرة الاستيعابية لفحوصات سرطان الثدي للنساء.
في العام الماضي، قدمت الحملة خدمات الفحص لنحو 16 ألف شخص من خلال وحداتها المتنقلة والثابتة. ومع إضافة العيادات الجديدة والشراكات مع مختلف المؤسسات، تهدف الجمعية هذا العام إلى الوصول إلى نحو 17 ألف شخص.
وأوضح العميري أن اختيار مواقع العيادات جاء بناءً على حجم الطلب وسهولة الوصول إليها، وقال: "لاحظنا أن مواعيد الفحص في العين كانت أقل من غيرها في باقي الإمارات، وأن خورفكان كان لديها حجوزات محدودة من المؤسسات. إنشاء عيادات ثابتة هناك يضمن سهولة الوصول للفحص لسكان هذه المناطق."
وتواصل جمعية أصدقاء مرضى السرطان تقديم الدعم المالي والمعنوي للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج. وأضاف العميري: "يمكن للمرضى التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية، كما ننظم جلسات دعم دورية للناجين ومقدمي الرعاية."
قالت الدكتورة رحمت خاتون، أخصائية أشعة، إن العيادات تقدم فحوصات سريرية للثدي وفحوصات تصوير الثدي بالأشعة السينية ضمن حملة الكشف المبكر. وأضافت: "نقوم أيضاً بعقد جلسات توعية لتعليم السيدات كيفية إجراء الفحص الذاتي وتشجيعهن على القيام به بشكل منتظم."
وأوضحت الدكتورة خاتون أن الفحص الذاتي خطوة أولى مهمة للكشف عن أي تغيرات في شكل أو حجم أو ملمس الثدي. وقالت: "يجب أن يدفع أي عرض غير طبيعي المرأة إلى مراجعة الطبيب."
وبيّنت أن الفحص السريري يتم على يد مختصين ويتضمن الفحص البصري واليدوي لمنطقة الثدي وتحت الإبط. وأضافت: "إذا تم رصد أي أمر غير طبيعي، يتم تحويل المريضة لإجراء فحوص إضافية مثل تصوير الثدي بالأشعة السينية." وأكدت: "ننصح النساء فوق عمر 20 عاماً بإجراء فحص سريري كل سنتين، وفوق عمر 40 عاماً مرة كل سنة."
وأشارت الدكتورة خاتون إلى أن تصوير الثدي بالأشعة السينية يُعدّ أساسياً في الكشف عن الأورام التي قد لا تكون ظاهرة أو ملموسة. وقالت: "يسمح التصوير بالأشعة السينية بالكشف المبكر عن الخلايا السرطانية، غالباً قبل ظهور الأعراض."
وفي الحالات التي تتطلب المزيد من التقييم، قد يتم تحويل المريضة لإجراء صور إضافية بالموجات فوق الصوتية أو بالرنين المغناطيسي.
وتقام فعالية القافلة الوردية، ضمن حملة أكتوبر الوردي السنوية للتوعية، خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر في منطقة الجادة بالشارقة، من الساعة الخامسة مساءً وحتى الحادية عشرة ليلاً. وتشمل الفعالية التي تمتد لثلاثة أيام فحوصات مجانية، وورش عمل تعليمية، وأنشطة عائلية تهدف إلى تشجيع الكشف المبكر وتعزيز الوعي المجتمعي.