"القاتل الصامت للشباب".. أطباء يفسرون سر السكتة القلبية المفاجئة لدى المراهقين

المراهق الذي يمارس الرياضة، يبقى نشيطًا، ولا يظهر عليه أي علامات مرضية ثم ينهار فجأة هو أسوأ كابوس لكل والد. ومع أن مثل هذه الحوادث نادرة، إلا أنها تحدث.

قال الأطباء إن السبب غالبًا ما يكون حالات القلب الصامتة التي تبقى مخفية لسنوات. يبدو العديد من الشباب بصحة جيدة تمامًا حتى تأتي لحظة مفاجئة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

ظهرت هذه المخاوف بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا في الشارقة مؤخرًا، مما أثار صدمة في المجتمع. وُصفت بأنها نشيطة وبصحة جيدة، دون أي مشاكل طبية معروفة.

تم الإبلاغ عن وفاتها بسبب سكتة قلبية. لكن بالنسبة للعديد من الآباء، يبقى السؤال الأكبر - كيف يمكن أن يحدث هذا لشخص صغير في السن ويبدو بصحة جيدة؟

قال الأطباء في الإمارات إن الانهيار المفاجئ لدى المراهقين من المرجح أن يكون بسبب مشكلة كهربائية في القلب، وليس انسداد الشرايين. أوضح الدكتور راهول تشودري، رئيس قسم أمراض القلب في المستشفى الدولي الحديث، أن السكتة القلبية المفاجئة لدى الشباب نادرة، ولكن عندما تحدث، تكون عادة مرتبطة بحالات إيقاعية أو وراثية مخفية.

“العديد من الشباب لا يعانون من أي أعراض على الإطلاق. يمكن أن يصبح النظام الكهربائي للقلب غير مستقر فجأة بسبب مشكلة وراثية أو هيكلية قد تظهر فقط أثناء التمرين أو التوتر أو حتى النوم.”

لهذا السبب يؤكد الأطباء على الفرق بين النوبة القلبية والسكتة القلبية المفاجئة. النوبة القلبية ناتجة عن انسداد الأوعية الدموية وهي نادرة للغاية لدى المراهقين.

من ناحية أخرى، السكتة القلبية المفاجئة هي فشل كهربائي في القلب يتسبب في توقفه عن الضخ بشكل فعال. يقول الأطباء إن السكتة القلبية المفاجئة هي السبب الأكثر احتمالًا للانهيار المفاجئ لدى الشباب، رغم أنها لا تزال نادرة.