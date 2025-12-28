"القاتل الصامت للشباب".. أطباء يفسرون سر السكتة القلبية المفاجئة لدى المراهقين

المراهق الذي يمارس الرياضة، يبقى نشيطًا، ولا يظهر عليه أي علامات مرضية ثم ينهار فجأة هو أسوأ كابوس لكل والد. ومع أن مثل هذه الحوادث نادرة، إلا أنها تحدث.
قال الأطباء إن السبب غالبًا ما يكون حالات القلب الصامتة التي تبقى مخفية لسنوات. يبدو العديد من الشباب بصحة جيدة تمامًا حتى تأتي لحظة مفاجئة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.
ظهرت هذه المخاوف بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا في الشارقة مؤخرًا، مما أثار صدمة في المجتمع. وُصفت بأنها نشيطة وبصحة جيدة، دون أي مشاكل طبية معروفة.
تم الإبلاغ عن وفاتها بسبب سكتة قلبية. لكن بالنسبة للعديد من الآباء، يبقى السؤال الأكبر - كيف يمكن أن يحدث هذا لشخص صغير في السن ويبدو بصحة جيدة؟
قال الأطباء في الإمارات إن الانهيار المفاجئ لدى المراهقين من المرجح أن يكون بسبب مشكلة كهربائية في القلب، وليس انسداد الشرايين. أوضح الدكتور راهول تشودري، رئيس قسم أمراض القلب في المستشفى الدولي الحديث، أن السكتة القلبية المفاجئة لدى الشباب نادرة، ولكن عندما تحدث، تكون عادة مرتبطة بحالات إيقاعية أو وراثية مخفية.
“العديد من الشباب لا يعانون من أي أعراض على الإطلاق. يمكن أن يصبح النظام الكهربائي للقلب غير مستقر فجأة بسبب مشكلة وراثية أو هيكلية قد تظهر فقط أثناء التمرين أو التوتر أو حتى النوم.”
لهذا السبب يؤكد الأطباء على الفرق بين النوبة القلبية والسكتة القلبية المفاجئة. النوبة القلبية ناتجة عن انسداد الأوعية الدموية وهي نادرة للغاية لدى المراهقين.
من ناحية أخرى، السكتة القلبية المفاجئة هي فشل كهربائي في القلب يتسبب في توقفه عن الضخ بشكل فعال. يقول الأطباء إن السكتة القلبية المفاجئة هي السبب الأكثر احتمالًا للانهيار المفاجئ لدى الشباب، رغم أنها لا تزال نادرة.
وفقًا للدكتور أنيل برهلادا راو كومار، أخصائي أمراض القلب التداخلية في مستشفى أستر، القصيص، فإن هذه الحالات نادرة ولكنها ليست غير معروفة في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج الأوسع.
“نرى حالات توقف القلب المفاجئ بين الشباب، خاصة بين الرياضيين وفي العائلات التي تعاني من حالات قلبية وراثية. يتم اكتشاف العديد من هذه الحالات فقط بعد الانهيار، مما يظهر مدى سهولة عدم تشخيصها.”
بعض الحالات الأساسية التي يراها الأطباء بشكل شائع تشمل اعتلال عضلة القلب الضخامي (تضخم عضلة القلب)، متلازمة كيو تي الطويلة، متلازمة بروغادا، اعتلال عضلة القلب البطيني الأيمن المسبب لاضطراب النظم، والتشوهات الخلقية في الشرايين التاجية.
في بعض الحالات، حتى العدوى الفيروسية التي تؤثر على القلب يمكن أن تؤدي إلى إيقاعات خطيرة. يمكن أن توجد هذه الحالات بصمت لسنوات دون التأثير على الحياة اليومية.
ما يجعل هذه الحالات مدمرة بشكل خاص هو أنه قد يكون هناك القليل من التحذير أو لا يوجد تحذير. قال الدكتور جورجي توماس، استشاري أمراض القلب التداخلية ورئيس قسم في مستشفى برجيل، أبوظبي، إن العديد من الحالات القلبية الوراثية قد تبدو طبيعية حتى الحدث الخطير الأول.
“قد يبدو الأفراد الذين يعانون من هذه الحالات بصحة جيدة تمامًا حتى لا يكونوا كذلك. يمكن أن تشمل المحفزات النشاط البدني المكثف، الجفاف، الحمى، قلة النوم، تناول الكافيين بكميات كبيرة، أو حتى بعض الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.”
كما أشار الأطباء إلى أن الآباء يجب أن يكونوا منتبهين للإشارات التحذيرية التي غالبًا ما يتم تجاهلها. وتشمل هذه الإغماء أو الانهيار غير المبرر، خاصة أثناء التمرين، ألم الصدر عند الجهد، ضيق التنفس المفاجئ، الخفقان أو تسارع ضربات القلب، نوبات تشبه النوبات مع اختبارات دماغ طبيعية، والتعب الشديد الذي يبدو غير متناسب مع النشاط.
يجب أن يثير القلق أيضًا وجود تاريخ عائلي للوفاة المفاجئة أو غير المبررة، الغرق، أو استخدام جهاز تنظيم ضربات القلب في وقت مبكر.
“معظم هذه الحالات الصامتة المزعومة تعطي أدلة. غالبًا ما يتم تجاهل الخفقان، الدوخة، أو فقدان الوعي القصير. في العديد من العائلات، يكشف النظر الدقيق في التاريخ عن شخص مات فجأة في سن مبكرة”، قال الدكتور توماس.
ينصح الأطباء الآباء بالنظر في فحص القلب إذا كان طفلهم يمارس الرياضات التنافسية، يظهر أعراضًا مقلقة، أو لديه تاريخ عائلي من أمراض القلب أو الوفاة المفاجئة.
قد يشمل الفحص الفحص البدني، تخطيط القلب الكهربائي، وفي بعض الحالات، مخطط صدى القلب. “يمكن أن يكون الفحص المستهدف منقذًا للحياة. لقد تحسنت الوعي حول الفحص قبل المشاركة في المدارس والأكاديميات الرياضية في الإمارات العربية المتحدة”، قال الدكتور أنيل.
عندما يحدث انهيار، كل دقيقة لها أهمية. يؤكد الأطباء أن التصرف الفوري يمكن أن ينقذ الأرواح. الخطوة الأولى هي الاتصال بخدمات الطوارئ (998). يجب البدء في الإنعاش القلبي الرئوي فورًا، واستخدام جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي (AED) إذا كان متاحًا.
الرسالة الرئيسية التي يريد الأطباء أن يتذكرها الآباء بسيطة: الوعي وليس الخوف. السكتة القلبية المفاجئة لدى المراهقين نادرة، لكنها حقيقية. أخذ الأعراض بجدية، ومعرفة التاريخ العائلي، وتشجيع الفحوصات المناسبة، وتعلم مهارات إنقاذ الحياة الأساسية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.