"القائمة الذهبية" للمنتجات الغذائية تسرع دخولها عبر المنافذ في أبوظبي

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع جمارك أبوظبي مبادرة "القائمة الذهبية للمنتجات الغذائية"، والتي بموجبها سيتم تسريع دخول المواد الغذائية ذات السجل الممتاز عبر المنافذ الحدودية للإمارة.
وتمنح الشركات التي تدرج منتجاتها في القائمة الأولوية للطرح المسبق بعد التحقق مرارا وتكرارا من مطابقتها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة من خلال الاختبارات المعملية.
ويسمح هذا الأمر لهذه المنتجات بدخول السوق المحلية بشكل مباشر، مما يقلل من وقت الانتظار، والتخليص الجمركي، والتكاليف اللوجستية والتشغيلية للمستوردين، دون المساس بمعايير سلامة الغذاء.
هناك عدة معايير لإدراج المنتجات الغذائية ضمن القائمة الذهبية:
مطابقة خمس شحنات متتالية من المنتج للمواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة
إرفاق شهادة صحية معتمدة من بلد المنشأ
التقديم المسبق لطلب الاستيراد عبر منصة التجارة واللوجستيات المتقدمة "أتلاب" قبل 24 ساعة من وصول الشحنة
التدقيق المسبق للوثائق كافٍ، دون الحاجة إلى التفتيش البصري أو أخذ العينات
في حال اكتشاف أي مخالفات بخصوص منتج مدرج ضمن القائمة الذهبية، مثل عدم مطابقته للمواصفات أو تلقي إخطارات غذائية ضده، يتم إزالته فوراً من القائمة وإخضاعه لإجراءات الرقابة المعتادة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الإمارة لتعزيز حركة التجارة وتحفيز بيئة الأعمال مع الحفاظ على أعلى معايير سلامة الغذاء.
وقال الدكتور طارق العامري، المدير العام بالإنابة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: "تمثل القائمة الذهبية آلية مبتكرة لتعزيز كفاءة الإجراءات التنظيمية، وتحقيق التوازن بين سلامة الغذاء وتسريع إجراءات التخليص الجمركي لشحنات الأغذية. وتُوجَّه الجهود نحو المنتجات عالية الخطورة، بينما تستفيد المنتجات المدرجة في القائمة من إجراءات مُبسَّطة، نظرًا لسجلها المتميز في الامتثال للمعايير".