الـ"في بي ان" لص إلكتروني يسكن الهاتف المتنقل
تعرض نور أحمد، المقيم في الإمارات، لخسارة يومية تتجاوز 3 دراهم من حساب هاتفه بنظام الدفع الآجل منذ عدة أسابيع. ولم يكن على دراية بذلك حتى تلقى رسالة من مزود خدمة الاتصالات الخاص به تفيد بأنه وصل إلى الحد الائتماني.
وقال نور: "فوجئت بتلقي الرسالة من مزود خدمة الاتصالات المحلي، حيث لم أستهلك الكثير من الرصيد المتاح لدي. فأنا أستخدم رصيد الهاتف المحمول المدفوع مسبقاً فقط لدفع رسوم مواقف السيارات عبر الرسائل النصية القصيرة. عندما استفسرت من موظفي خدمة العملاء لدى مزود خدمة الاتصالات في أحد محلات السوبر ماركت، اكتشفت أنّ الرسوم كانت من تطبيق شبكة خاصة افتراضية "في بي ان VPN" قد قمت بتثبيته. لذلك قمت بإلغاء تثبيته على الفور".
وبمجرد إلغاء تثبيت تطبيق الشبكة الخاصة الافتراضية "في بي ان VPN"، توقف أحمد، الذي خسر أكثر من 200 درهم في شهر واحد فقط، عن فقدان رصيده. وكان أحمد واحداً من بين العديد من الضحايا الذين خسروا أموالهم بطريقة مماثلة.
وفقدت معصوم فاطمة، وهي مقيمة أخرى منذ فترة طويلة، والتي قامت أيضاً بتثبيت تطبيق "في بي ان" للاتصالات الصوتية والمرئية مع أصدقائها وعائلتها، كل رصيد هاتفها المحمول في غضون يومين بعد إعادة شحن رصيدها.
قالت فاطمة: "كلما قمت بإعادة شحن حساب هاتفي، تختفي الأموال في غضون يوم أو يومين. لقد تكرر هذا عدة مرات. وعندما نصحني أحد أصدقائي بإزالة تطبيق "في بي ان"، توقفت عن فقدان الرصيد".
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يُسمح للمقيمين باستخدام "في بي ان" ولكن إساءة استخدامه يمكن أن تتسبب لك في مشاكل قانونية، مما يؤدي إلى السجن وغرامة تصل إلى مليوني درهم.
يقول الخبراء
وقال عز الدين حسين، المدير الإقليمي الأول لهندسة الحلول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "سنتينال وان Sentinel One": "نعم، إذا قام شخص ما بتثبيت تطبيق "في بي ان" خبيث على هاتفه المحمول، فمن المحتمل أن يتمكن القراصنة من الوصول إلى هاتفه وإجراء عمليات شراء غير مصرح بها، مما يؤدي إلى خصم مبالغ من رصيده في الهاتف المدفوع لاحقاً أو المدفوع مسبقاً. "يمكن لتطبيق "في بي ان" الخبيث التحكم في الجهاز، مما يسمح للقراصنة بإجراء عمليات شراء من متاجر التطبيقات مثل Apple "آب ستور" أو "جوجل بلاي" دون موافقة المستخدم".
وقال أنه بإمكان تطبيق "في بي ان" اعتراض الاتصالات بين الجهاز والإنترنت، مما يؤدي إلى التقاط معلومات حساسة مثل بيانات اعتماد الحسابات لمتاجر التطبيقات، والتي يمكن للمحتالين استخدامها لإجراء عمليات شراء غير مصرح بها.
وأضاف حسين: "إذا طلب تطبيق "في بي ان" أذونات عديدة وتم منحه إياها، فيمكنه الوصول إلى معلومات رصيد الهاتف المحمول للمستخدم وبدء المعاملات باستخدام نظام الدفع الخاص بشبكة الهاتف. بالإضافة إلى ذلك، قد تقوم بعض تطبيقات "في بي ان" بإجراء عمليات شراء داخل التطبيق سراً، والتي قد تمر دون أن يلاحظها أحد لفترة من الوقت ولكنها تتراكم مع مرور الزمن".
وقال "كارثيك أنانداراو"، كبير مروجي التكنولوجيا لدى "ماناج إينجين Manage Engine"، أن الهواتف المحمولة عرضة للهجمات الإلكترونية أكثر من أي أجهزة شخصية أخرى.
وأضاف: "عادةً ما يكون المستخدمون غير واعين بما إذا كان الـ "في بي ان" متصلاً أو مفصولاً. عندما يتمكن القراصنة من الدخول إلى الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم، يمكنهم الوصول إلى أي تطبيق، بما في ذلك تطبيق مزود خدمة الاتصالات. يمكن للقراصنة بسهولة خصم الأموال من رصيد المستخدمين المدفوع مسبقاً أو المدفوع لاحقاً. كل ما يحتاجه القراصنة هو نقطة دخول إلى هاتف المستخدم، ولا يهم ما إذا كان الـ "في بي ان" متصلاً أم لا".
المستخدمون معرضون للقرصنة حتى بعد استخدام "في بي ان"
قال كارثيك أنانداراو أنّ استخدام الـ "في بي ان" لا يعني أن الأشخاص يصبحون غير مرئيين للقراصنة.
وأضاف أنانداراو: "يمكن تعقبك باستخدام عنوان الـ "في بي ان". عند الاتصال عبر الـ "في بي ان"، تكون بعض البيانات مثل الموقع وعنوان الـ "آي بي IP" هي الوحيدة التي تتغير بشكل متكرر. أما المعلومات الأخرى، فهي لا تزال عرضة للخطر ويمكن الوصول إليها من قبل القراصنة. المعلومات مثل معلومات بطاقة الائتمان المصرفية ورمز الأمان "سي سي في CVV" وتاريخ انتهاء الصلاحية ومعلومات الحساب وما إلى ذلك، تُخزن في ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" أو في الخزائن. وملفات تعريف الارتباط و/أو الخزائن هذه عرضة للهجمات أو سرقة البيانات سواء كنت داخل شبكة "في بي ان" أو خارجها".
سرقة رصيد الجوال
وقال عز الدين حسين أنّ شركات الاتصالات يمكنهم اكتشاف أي نشاط غير معتاد وتحديد ما إذا كان القراصنة يسرقون أرصدة الهواتف من عملاء الدفع المسبق أو يجعلون عملاء مسبق الدفع يدفعون مقابل عمليات شراء غير مصرح بها.
وأضاف: "يقومون بمراقبة المعاملات ويمكنهم تحديد الأنشطة غير العادية أو المشبوهة، مثل عمليات الشراء الكبيرة المفاجئة أو المعاملات الصغيرة المتعددة خلال فترة زمنية قصيرة. ومن خلال تحليل أنماط الاستخدام المعتادة للعملاء، يمكن لشركات الاتصالات اكتشاف الحالات الشاذة التي قد تشير إلى نشاط احتيالي. وتستخدم العديد من الشركات أنظمة وخوارزميات متقدمة للكشف عن الاحتيال لتحديد الأنماط المرتبطة بعمليات الاحتيال والمعاملات غير المصرح بها".
بالإضافة إلى ذلك، قال حسين أنّ بلاغات العملاء حول الرسوم غير المتوقعة أو الانخفاض المفاجئ في رصيد الهاتف المحمول يمكن أن تنبه شركات الاتصالات للتحقيق في الأنشطة الاحتيالية المحتملة. وأردف قائلاً: "يمكن لشركات الاتصالات تحليل سجلات الفواتير لتحديد التناقضات، مثل رسوم الخدمات أو المشتريات التي لم يأذن بها العملاء، ويمكنهم التعاون مع متاجر التطبيقات لتتبع عمليات الشراء التي تتم عبر شبكاتهم والتحقق منها."
وبينما تمتلك شركات الاتصالات هذه القدرات، فقد نصح حسين العملاء أيضاً بمراقبة حساباتهم بانتظام والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة على الفور. سيساعد ذلك الشركات على الاستجابة بسرعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من الخسائر.