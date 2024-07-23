الـ"في بي ان" لص إلكتروني يسكن الهاتف المتنقل

قالت فاطمة: "كلما قمت بإعادة شحن حساب هاتفي، تختفي الأموال في غضون يوم أو يومين. لقد تكرر هذا عدة مرات. وعندما نصحني أحد أصدقائي بإزالة تطبيق "في بي ان"، توقفت عن فقدان الرصيد".

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يُسمح للمقيمين باستخدام "في بي ان" ولكن إساءة استخدامه يمكن أن تتسبب لك في مشاكل قانونية، مما يؤدي إلى السجن وغرامة تصل إلى مليوني درهم.